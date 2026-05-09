iPhone 2030 sẽ trở nên vi diệu nhờ màn hình mới của Samsung

Một số thay đổi quan trọng nhất đối với điện thoại thông minh có liên quan đến những tiến bộ trong công nghệ màn hình và điều đó có thể lặp lại trong những năm tới. Sau xu hướng màn hình lớn hơn với tốc độ làm mới thay đổi và điện thoại thông minh màn hình gập rộng, Apple và Samsung có thể đang hợp tác phát triển màn hình ba chiều.

Nguồn tin mới nhất cho hay, Samsung đang nghiên cứu màn hình ba chiều (holographic) cho chiếc iPhone không gian đầu tiên.

Chiếc iPhone “không gian” đầu tiên có thể ra mắt vào năm 2030

Samsung đang nghiên cứu một công nghệ mới cho phép điện thoại có màn hình ba chiều. Được đặt tên là MH1 hoặc H1, màn hình này tích hợp “lớp ba chiều cấu trúc nano”, cho phép tạo hiệu ứng chiều sâu giống như 3D mà không cần kính.

Theo tài khoản Schrödinger trên mạng xã hội Twitter, công nghệ mới này cũng dựa trên theo dõi mắt và điều khiển chùm tia nhiễu xạ. Kỹ thuật này sử dụng các cấu trúc siêu nhỏ bên trong lớp màn hình để bẻ cong và chuyển hướng ánh sáng về phía mắt người dùng ở các góc cụ thể.

Tin đồn này xuất hiện cùng với thông tin về một chiếc “iPhone không gian” đang trong quá trình phát triển của Apple. Công nghệ mới này đang ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển ban đầu, sẽ được tích hợp vào điện thoại thông minh vào năm 2030.

Hiệu ứng chiều sâu thế hệ tiếp theo

Với công nghệ mới này, màn hình mới sẽ có khả năng hiển thị hình ảnh tạo cảm giác chiều sâu mà không cần sử dụng kính bổ sung. Những hiệu ứng đó sẽ tạo cảm giác như hình ảnh đang nổi trên bề mặt kính của thiết bị.

Samsung đã phát triển một thuật toán được cấp bằng sáng chế, cho phép người dùng nghiêng điện thoại và xem xung quanh các vật thể trong video. Khả năng đó được mô tả là “xoay 360 độ”.

Ảnh concept iPhone 2030.

Mặc dù có những khả năng mới này, màn hình vẫn có thể duy trì độ phân giải 4K đầy đủ cho nội dung 2D tiêu chuẩn. Hiệu ứng chiều sâu ba chiều mới sẽ chỉ được kích hoạt cho nội dung cụ thể.

Nếu những tuyên bố trên chính xác, màn hình của Samsung có thể giữ nguyên độ rõ nét của hình ảnh, là thành tựu ấn tượng nhất của công nghệ này. Các công nghệ hiện tại cung cấp hiệu ứng tương tự như màn hình 3D dựa trên thấu kính lồi thường đi kèm với sự đánh đổi về chất lượng hình ảnh.

Tham vọng về không gian của Apple sẽ được toại nguyện

Trong những năm qua, Apple đã thể hiện sự quan tâm đến nhiều loại công nghệ màn hình 3D và công nghệ không gian thông qua các đơn đăng ký bằng sáng chế. Công ty cũng đã bổ sung các tính năng âm thanh, ảnh và video không gian cho iPhone trong vài năm gần đây.

Trước đó, Apple chủ yếu tập trung vào kính Apple Vision Pro. Với việc quan tâm về công nghệ AR và VR, hãng hoàn toàn có thể tạo ra một bước đột phá với công nghệ màn hình mới. Nếu một chiếc điện thoại như iPhone 22 Pro tiềm năng ra mắt vào năm 2030 với màn hình ba chiều, người dùng sẽ có hàng năm trời nội dung nổi bật trên điện thoại của mình.

Đây có phải là cuộc cách mạng điện thoại thông minh tiếp theo?

Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, CEO tương lai của Apple, John Ternus cho hay, việc kết hợp thế giới kỹ thuật số và thế giới vật lý là một "điều tất yếu" và công ty đang nghiên cứu các sản phẩm "khá tuyệt vời". Một chiếc iPhone "holographic" thực sự có thể đáp ứng cả hai mô tả đó và có thể là một sản phẩm mang tính cách mạng.

Nhà quản lý này có một vấn đề sức khỏe - hạn chế thị lực của một mắt. Do đó, hầu hết các công nghệ 3D trở nên vô dụng đối với ông.

Do đó, theo các chuyên gia, Apple và Samsung cũng nên tìm cách để công nghệ này hoạt động với những người có hạn chế về thị lực. Nếu 2 hãng làm được điều đó, đây sẽ là cơ hội để mở ra một chương mới trong công nghệ tiêu dùng, một lần nữa là nhờ màn hình - không phải vì trí tuệ nhân tạo.