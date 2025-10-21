Công ty Trung Quốc tạo đột phá với pin xe điện sạc nhanh hơn cả đổ xăng

Rimac Technology, công ty con của Rimac Group chuyên phát triển và sản xuất phụ tùng ô tô, vừa công bố một bộ pin thể rắn tiên tiến dành cho ô tô điện. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại tốc độ sạc nhanh hơn cả việc đổ xăng, chỉ trong thời gian ngắn hơn khi uống cà phê.

Pin thể rắn Rimac là mối đe dọa thật sự cho trạm xăng truyền thống.

Bộ pin điện áp cao không chứa chất lỏng này được phát triển với sự hợp tác của ProLogium và Mitsubishi Chemical Group, và đã được giới thiệu tại triển lãm IAA Mobility diễn ra ở Munich, Đức. Cùng với đó, Rimac cũng trình làng phiên bản mới nhất của bộ pin hình trụ gốc chất lỏng.

Một trong những điểm nổi bật của pin thể rắn là thời gian sạc. Theo thông tin từ Rimac, một bộ pin thể rắn 100 kilowatt giờ có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 6 phút 30 giây, một bước tiến lớn cho những chuyến đi đường dài. Thời gian này nhanh hơn so với việc đổ xăng mà nhiều tài xế phải chờ đợi. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa công nghệ này, các trạm sạc nhanh DC cần nâng cấp công suất lên mức 350 kW.

Pin thể rắn của Rimac dự kiến sẽ được trang bị cho một chiếc xe điện hiệu suất cao vào quý 4/2027. Là nhà cung cấp chính cho nhiều nhà sản xuất ô tô, các bộ phận của Rimac Technology đã được lắp đặt trên các mẫu xe của BMW Group và Porsche.

Pin cung cấp khả năng giữ lại 95% năng lượng ở nhiệt độ -20 độ C.

Về mặt kỹ thuật, pin điện áp cao thế hệ mới này có khả năng giữ lại hơn 95% năng lượng ở nhiệt độ -20 độ C và không có nguy cơ cháy nổ ở cấp độ cell pin, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Điện áp định mức của pin dao động từ 540 đến 907 vôn, với mật độ công suất đạt 2.210 W/kg và 2.980 W/lít, vượt trội so với bộ pin hình trụ mới nhất.

Điều này có nghĩa là một bộ pin thể rắn 100 kWh cần ít không gian hơn, chỉ 285 lít, so với 320 lít của bộ pin hình trụ tương đương. Trọng lượng của pin thể rắn cũng nhẹ hơn, chỉ 384 kg so với 470 kg của pin hình trụ.

Pin thể rắn Rimac sử dụng cell dạng túi được lắp ráp bằng phương pháp cell-to-pack, với thành phần hóa học bao gồm 90% niken, 5% mangan và 5% coban cho cực âm, cùng 100% silicon cho cực dương. Pin được bảo vệ trong vỏ composite nhiệt dẻo và được làm mát gián tiếp bằng chất làm lạnh, khác với phương pháp làm mát bằng nước-glycol của pin hình trụ.

Thiết kế pin thể rắn của Rimac.

Tại triển lãm IAA Mobility, Rimac Technology cũng đã giới thiệu một số bộ truyền động điện và bộ điều khiển miền mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ ô tô điện.