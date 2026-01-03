Chuyên gia Chống lừa đảo: "Gỡ ảnh đại diện/ảnh bìa không quyết định việc bị report"

Sáng 3/1, hàng loạt fanpage trên Facebook đã xóa/ẩn ảnh đại diện lẫn ảnh bìa và thông báo việc này nhằm tránh bị kẻ gian report/hack trang. Trong đó, những fanpage lớn và chính thống như VTV24 (gần 10 triệu lượt theo dõi), Theanh28 Entertainment (hơn 13 triệu lượt theo dõi),... cũng thực hiện, khiến chủ sở hữu các fanpage khác làm theo - dù chưa hiểu rõ bản chất sự việc.

Loạt fanpage không còn ảnh đại diện trong sáng 3/1.

"Hiện tại, các bên hack Facebook đang tấn công, báo cáo tài khoản hàng loạt. Để đảm bảo tài khoản Facebook an toàn, mọi người nên tạm thời xoá ảnh đại diện và ảnh bìa đi nha. Khi nào cơn sóng này qua, mình sẽ thông báo lại cho mọi người biết để đặt lại ảnh nha. VTV24 còn phải gỡ ảnh đại diện thì mọi người biết lần tấn công này căng thẳng như nào rồi đó", thông tin đang lan truyền "chóng mặt".

Trao đổi với PV, các chuyên gia tại Trung tâm Chống lừa đảo (thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) ghi nhận, có hiện trạng người dùng Facebook đồng loạt xoá ảnh đại diện tài khoản cá nhân để “chống rip, chống hack”. Cách làm này là một hiểu lầm nghiêm trọng, thậm chí phản tác dụng.

Với các fanpage, chuyên gia nhận định: Nếu bị tấn công, các chiến dịch report thường có chủ đích, phổ biến là tống tiền/bán dịch vụ “khôi phục - bảo kê page” (đa phần người nhắn tin mời chào chính là bên đứng sau report), chơi xấu đối thủ, làm page mất logo để nhìn thiếu chuyên nghiệp và mất uy tín, hay đơn giản là kẻ gian phá cho vui,...

Theo chuyên gia, vấn đề quan trọng là chủ sở hữu các fanpage Facebook phải hiểu đúng bản chất sự việc để tránh phản tác dụng: Nếu một fanpage bị report, Facebook sẽ ưu tiên xử lý rủi ro pháp lý dẫn tới việc ảnh thường bị gỡ trước, sau đó mới cho quản trị viên kháng nghị. Không có chuyện “tự nhiên đang dùng Facebook mà bị rip/report hàng loạt” nếu không có lý do cụ thể.

"Thực tế cần hiểu: Gỡ hay không gỡ ảnh đại diện/ảnh bìa không quyết định việc bị report. Nếu tài khoản/page đã bị nhắm tới thì vẫn bị report dù đổi ảnh, ẩn ảnh, khoá trang", chuyên gia nhấn mạnh.

"Ẩn/xoá ảnh đại diện chỉ né được một trong nhiều cách report, không phải giải pháp triệt để. Nếu bị đánh bản quyền, bất kỳ ảnh nào trên tài khoản cá nhân/page cũng có thể bị report. Do đó, khi đã bị nhắm mục tiêu, đôi khi ẩn ảnh đại diện không giải quyết được gì", chuyên gia tại chongluadao.vn nói và cho biết các dấu hiệu page bị report là:

- Ảnh đại diện hoặc ảnh bìa tự dưng biến mất/chuyển nền xám (không phải do quản trị viên chủ động thực hiện).

- Nhận thông báo “nội dung đã bị gỡ do báo cáo sở hữu trí tuệ”.

Do đó, việc quan trọng cần đảm bảo là dùng ảnh rõ ràng, thật sự không dính bản quyền. Trường hợp fanpage có các dấu hiệu bị report như trên thì quản trị viên mới nên cân nhắc ẩn/xóa ảnh đại diện, ảnh bìa.

Ngoài ra, để an toàn nữa, quản trị các fanpage nên chủ động lưu lại thông tin dự phòng nhằm khôi phục khi cần, gồm: UID, link kênh/page, tên kênh, số báo cáo/cảnh báo đã nhận,...

Những chia sẻ từ chuyên gia chongluadao.vn chủ yếu xoay quanh rủi ro tài khoản/page bị report. Còn với lo ngại liệu Facebook có tồn tại lỗ hổng khiến kẻ gian có thể hack tài khoản/page thông qua ảnh đại diện, ảnh bìa hay không, đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam cho biết đã nhận được thông tin và "đang chờ phản hồi".

Hiểu đúng để tránh phản tác dụng khi loạt người dùng cá nhân, fanpage xóa/ẩn ảnh đại diện, ảnh bìa. (Ảnh: Hiếu PC/A.I)