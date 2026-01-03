Liên Minh Huyền Thoại: Faker nhận huân chương "Rồng Xanh", sánh ngang Son Heung-min

Lee Sang-hyeok, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại được biết đến với biệt danh Faker vừa được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương Cheongnyong (Thanh Long Chương hay Rồng Xanh) - phần thưởng cao nhất trong hệ thống Huân chương Công trạng Thể thao. Buổi lễ diễn ra tại Nhà khách Phủ Tổng thống trong khuôn khổ tiếp đón đầu năm mới, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một vận động viên eSports nhận được vinh dự cấp quốc gia này.

Faker nhận huân chương chiến công "Rồng Xanh" danh giá bật nhất xứ Hàn.

Đây được xem là cột mốc mang tính biểu tượng đối với cả cá nhân Faker lẫn ngành thể thao điện tử Hàn Quốc. Huân chương Cheongnyong vốn chỉ được trao cho những vận động viên có đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần nâng tầm hình ảnh Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế.

Trước Faker, những cái tên từng nhận huân chương này chủ yếu đến từ các môn thể thao truyền thống, tiêu biểu như cầu thủ bóng đá Son Heung-min – biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc tại châu Âu, hay Kim Yuna - huyền thoại trượt băng nghệ thuật từng mang về vinh quang Olympic. Việc Faker được xướng tên bên cạnh những vận động viên nói trên cho thấy eSports đã chính thức được công nhận ở vị thế ngang hàng.

Với huân chương cao quý này, Faker (giữa) sánh ngang siêu sao bóng đá Son Heung-min (phải) và nữ thần trượt băng Kim Yuna (trái).

Faker bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 trong màu áo SK Telecom T1, nay là T1, và nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu của Liên Minh Huyền Thoại. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với nhiều chức vô địch LCK cùng các danh hiệu thế giới, đồng thời duy trì phong độ đỉnh cao suốt hơn một thập kỷ.

Không chỉ dừng lại ở thành tích, Faker còn được xem là hình mẫu về tác phong chuyên nghiệp trong môi trường eSports. Anh gắn liền với hình ảnh điềm tĩnh, khiêm tốn và kỷ luật, những yếu tố thường được nhắc tới khi nói về các vận động viên thể thao đỉnh cao.

Trong bối cảnh Hàn Quốc được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về thể thao điện tử, những đóng góp của Faker mang ý nghĩa đặc biệt. Anh không chỉ giúp nâng cao vị thế của eSports Hàn Quốc trên bản đồ thế giới, mà còn góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về lĩnh vực này, từ một ngành giải trí mang tính cá nhân trở thành một bộ môn thi đấu có giá trị quốc gia.