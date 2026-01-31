Sai lầm lớn nhất người dùng có thể gặp khi mua smartphone hiện nay

Nếu đang sở hữu một chiếc smartphone cũ, đặc biệt là những mẫu đã ra mắt từ ba năm trở lên, có thể dung lượng lưu trữ tối đa của thiết bị đó chỉ là 128 GB. Đây là mức lưu trữ tối thiểu mà chúng ta thường thấy ở các smartphone tầm trung hiện nay. Mặc dù vậy, theo xu hướng thị trường smartphone trong năm 2026, 128 GB đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Các thương hiệu lớn đã nhận ra rằng dung lượng lưu trữ 256 GB là tiêu chuẩn tối thiểu mà người dùng nên yêu cầu khi mua smartphone mới trong năm 2026. Ngay cả Apple, công ty vốn nổi tiếng với các mẫu máy cơ bản có dung lượng lưu trữ hạn chế, cũng đã cho ra mắt iPhone 17 với dung lượng tối thiểu 256 GB. Điều này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của các nhà sản xuất về nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng của người dùng.

Lý do cho nhu cầu lưu trữ trên smartphone

Với sự gia tăng của các ứng dụng và tệp tin, dung lượng lưu trữ trên smartphone đang bị chiếm dụng nhanh chóng. Hơn nữa, khả năng mở rộng bộ nhớ qua thẻ microSD đang dần trở nên lỗi thời, với rất ít thiết bị tầm trung và cao cấp còn hỗ trợ tính năng này. Do đó, những thứ người dùng mua sẽ là những gì họ có trong suốt vòng đời của thiết bị.

Lời khuyên cho người dùng là nếu có ý định mua smartphone vào năm 2026, hãy cân nhắc đầu tư vào phiên bản có bộ nhớ trong tối thiểu 256 GB. Trong khi các bậc lưu trữ trên iPhone chênh lệch khoảng 3 triệu đồng, việc nâng cấp lên bộ nhớ trong trên điện thoại Android lại thấp hơn nhiều.

Ví dụ, một điện thoại Xiaomi đang bán ở Việt Nam có giá 6,49 triệu đồng cho bản 128 GB, nhưng chỉ cần bỏ thêm chưa đến 500.000 đồng, người dùng có thể chọn bản có bộ nhớ trong 256 GB. Rõ ràng, việc đầu tư thêm một chút cho dung lượng lưu trữ lớn hơn sẽ giúp người dùng tiết kiệm nhiều phiền phức trong tương lai.

Với sự gia tăng chất lượng của ảnh và video, cũng như số lượng ứng dụng mà chúng ta sử dụng, việc lựa chọn một chiếc điện thoại với dung lượng lưu trữ lớn hơn sẽ là quyết định sáng suốt. Hãy đầu tư cho tương lai, người dùng sẽ cảm ơn mình vì điều đó.