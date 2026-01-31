Suýt va chạm vệ tinh Trung Quốc, hơn 4.000 vệ tinh Starlink vội vã hạ độ cao

Tuy nhiên, vệ tinh Starlink đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng gia tăng, tiêu biểu như sự cố suýt va chạm giữa một vệ tinh Starlink và vẹ tinh của Trung Quốc mới đây.

Cụ thể, vào tháng 12, một vệ tinh được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Jiuquan ở Tây Bắc Trung Quốc đã bay gần một vệ tinh Starlink, dẫn đến việc SpaceX quyết định hạ độ cao quỹ đạo của gần 4.400 vệ tinh từ 550 km xuống 480 km. Phó Chủ tịch Kỹ thuật của SpaceX, Michael Nicolls, cho biết hai vệ tinh đã bay gần nhau trong khoảng cách 200 mét, nguyên nhân được cho là do thiếu sự phối hợp trong việc tránh xung đột với các vệ tinh hiện có.

Hệ quả từ cuộc đua vệ tinh quỹ đạo thấp

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Phần mềm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, động thái này của SpaceX liên quan trực tiếp đến sự cố suýt va chạm với một vệ tinh chụp ảnh Trái đất. Họ cho biết dữ liệu quỹ đạo đã được tạo ra và chia sẻ chỉ 14 phút trước khi xảy ra sự cố và khiến SpaceX không có đủ thời gian để phản ứng.

Đây không phải là lần đầu tiên Starlink gặp phải sự cố tương tự. Năm 2021, hai vệ tinh Starlink đã tiếp cận gần Trạm Vũ trụ Trung Quốc, buộc tàu vũ trụ phải thực hiện thao tác tránh va chạm khẩn cấp. Quyết định hạ thấp quỹ đạo của SpaceX đang được xem là một động thái mạo hiểm, khi các nhà nghiên cứu Trung Quốc cảnh báo rằng sai sót trong phối hợp có thể dẫn đến một chuỗi va chạm, tạo ra mảnh vỡ lớn rơi xuống Trái đất.

Mặc dù động thái này có thể giúp giảm thiểu rủi ro va chạm, nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 12/2025 đã chỉ ra rằng các vụ va chạm không kiểm soát trong không gian có thể dẫn đến Hội chứng Kessler, một hiện tượng mà các mảnh vỡ không gian gia tăng gây ra nguy hiểm cho các vệ tinh khác.

Sự gia tăng số lượng vệ tinh quỹ đạo thấp không chỉ gây khó khăn cho việc quan sát khoa học mà còn làm gia tăng ô nhiễm từ các phương tiện phóng. Mảnh vỡ vệ tinh có thể gây ra rủi ro khi rơi xuống Trái đất và thậm chí có thể va chạm với các máy bay thương mại. Chính vì vậy, việc thiết lập một khuôn khổ quốc tế mạnh mẽ hơn để quản lý hoạt động phóng vệ tinh và giảm thiểu rủi ro là điều cần thiết hơn bao giờ hết.