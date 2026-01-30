Motorola ra mắt Moto G77: Smartphone tầm trung chạm “đỉnh cấu hình”

Sự xuất hiện của Moto G77 tiếp tục đáp ứng những kỳ vọng của người dùng đối với một smartphone có mức giá tầm trung nhưng vẫn cung cấp những công nghệ cao cấp và thiết kế tinh tế mà dòng G-series mang lại.

Moto G77 gây bất ngờ với thông số kỹ thuật được trang bị.

Moto G77 được mô tả là “vượt trước xu hướng” khi trang bị camera chính 108 MP và camera tele 3x ở mặt sau, trong khi mặt trước cũng có màn hình OLED 6,78 inch. Với những gì xảy ra trên thế giới Android hiện nay, Moto G77 thực sự là “đỉnh cao về thông số kỹ thuật” của một chiếc smartphone trong phân khúc.

Màn hình của Moto G77 có độ phân giải “Super HD”(1272 x 2772 pixel) và độ sáng lên đến 5000 nits, gấp 5 lần so với phiên bản tiền nhiệm Moto G76 vào năm ngoái, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều so với nhiều điện thoại cao cấp hiện nay. Thiết kế của máy cũng rất ấn tượng với lớp hoàn thiện giả da “mềm mại, dễ cầm nắm”, cũng như cảm giác ấm áp khi chạm vào. Sự hợp tác lâu dài của Motorola với Pantone mang đến những màu sắc bắt mắt, trong đó có Shaded Spruce và Black Olive.

Bên trong, Moto G77 được trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 6400, RAM lên đến 12 GB (có tính năng “RAM Boost” cho phép mở rộng bộ nhớ RAM lên đến 24 GB bằng cách sử dụng một phần bộ nhớ trong), pin 5.200 mAh và tính năng sạc nhanh tối đa 30W.

Chiếc điện thoại này sở hữu thiết kế bền bỉ chuẩn quân sự.

Ngoài Moto G77, Motorola cũng ra mắt phiên bản thấp hơn là Moto G67, với các tùy chọn camera giảm bớt để phù hợp với người dùng có ngân sách thấp hơn, kết hợp các mẫu Moto G17 và Moto G17 Power như những lựa chọn giá trị tốt hơn.

Với mức giá chính thức là 250 bảng Anh (khoảng 9 triệu đồng), Moto G77 hứa hẹn sẽ là một sản phẩm hấp dẫn trong phân khúc smartphone tầm trung. Hiện tại, sản phẩm đã chính thức được bán ra tại một số thị trường. Việc Motorola vừa quay trở lại thị trường Việt Nam khiến nhiều người đang cảm thấy háo hức nếu Moto G77 cũng sẽ được mở bán tại nước ta.