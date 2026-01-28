Smartphone pin 9.000mAh, màu sắc gợi nhớ iPhone 17 Pro

Xiaomi vừa chính thức công bố thời điểm ra mắt dòng smartphone Turbo 5 hoàn toàn mới và tâm điểm chú ý ngay lập tức đổ dồn vào một chi tiết mang tính “kỷ lục”: dung lượng pin lớn nhất từng xuất hiện trên điện thoại Xiaomi.

Redmi Phone. Ảnh: Gizmochina

Với những người dùng ưu tiên thời lượng pin, hiệu năng mạnh mẽ nhưng giá thành hợp lý, đây có thể là một trong những sản phẩm đáng chờ đợi nhất đầu năm nay.

Viên pin thông minh “khổng lồ”

Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội Weibo, Redmi xác nhận dòng Turbo 5 sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 29/1.

Theo thông tin được công bố, dòng sản phẩm này sẽ bao gồm hai phiên bản: Redmi Turbo 5 Pro và Redmi Turbo 5 Max. Dù thông tin về bản Pro vẫn còn khá hạn chế, nhưng phiên bản Max đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ những thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là ở pin và hiệu năng.

Redmi Turbo 5 Max được xác nhận sẽ sở hữu viên pin dung lượng lên tới 9.000mAh, con số lớn nhất mà Xiaomi từng trang bị cho một chiếc smartphone.

Mức pin này thậm chí còn vượt qua dung lượng 8.000mAh được đồn đoán sẽ xuất hiện trên mẫu Xiaomi 17 Max trong tương lai, cho thấy Xiaomi đang đẩy mạnh chiến lược tập trung vào trải nghiệm pin “siêu trâu”.

Dung lượng pin khổng lồ 9.000mAh không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa về thời gian sử dụng dài hơn, mà còn mở ra nhiều kịch bản sử dụng mới. Theo các báo cáo trước đó, Redmi Turbo 5 Max sẽ được trang bị công nghệ sạc Surge P3 do chính Xiaomi phát triển. Công nghệ này cho phép thiết bị hỗ trợ sạc ngược với công suất lên tới 27W.

Điều đó đồng nghĩa với việc chiếc smartphone này có thể hoạt động như một pin dự phòng (power bank), đủ khả năng sạc các thiết bị khác như tai nghe, đồng hồ thông minh, thậm chí là một chiếc điện thoại thứ hai với tốc độ khá nhanh.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng phụ thuộc vào nhiều thiết bị di động, tính năng này có thể mang lại lợi thế đáng kể.

Pin lớn thường đi kèm với nỗi lo về thời gian sạc, nhưng Xiaomi dường như đã giải quyết triệt để vấn đề này. Redmi Turbo 5 Max được cho là sẽ hỗ trợ sạc nhanh công suất lên tới 100W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy viên pin 9.000mAh. Đây là một yếu tố then chốt, bởi nếu sạc pin quá lâu, lợi thế về dung lượng lớn sẽ bị giảm đi đáng kể trong trải nghiệm thực tế.

Redmi Turbo 5 series với 2 lựa chọn màu sắc. Ảnh: Redmi Phone/Weibo

Không dừng lại ở pin, Redmi Turbo 5 Max còn ghi dấu ấn khi trở thành smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị vi xử lý Dimensity 9500s của MediaTek. Con chip này vừa được MediaTek giới thiệu như một phiên bản “dễ tiếp cận” hơn của Dimensity 9500, mẫu SoC cao cấp ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Dimensity 9500s hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh mẽ ở phân khúc cận cao cấp, cân bằng tốt giữa sức mạnh xử lý và mức tiêu thụ năng lượng.

Thiết kế màu sắc nổi bật, gợi nhớ iPhone

Bài đăng trên Weibo cũng hé lộ hai tùy chọn màu sắc của Redmi Turbo 5 Max, bao gồm Ocean Breeze Blue (xanh gió biển) và Sunrise Orange (cam bình minh).

Trong đó, phiên bản màu cam được đánh giá là nổi bật hơn cả, với tông màu trẻ trung, cá tính và có phần tương đồng với màu cam từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro.

Đây có thể là lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng muốn một chiếc smartphone vừa mạnh mẽ, vừa khác biệt về ngoại hình.

Với sự kết hợp giữa Dimensity 9500s và pin 9.000mAh, Redmi Turbo 5 Max được định vị là một chiếc smartphone hiệu năng cao nhưng vẫn tối ưu về thời lượng pin. Thiết bị hướng tới nhóm người dùng thường xuyên chơi game, xem video trực tuyến hoặc sử dụng cường độ cao trong thời gian dài, nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho các mẫu flagship đắt đỏ.

Thậm chí, Xiaomi còn tỏ ra rất tự tin vào hiệu quả năng lượng của con chip 9500s cũng như khả năng tối ưu pin của Turbo 5 Max. Theo hãng, thiết bị này có thể đạt thời lượng sử dụng vượt trội, thậm chí “trụ” lâu hơn cả những smartphone sở hữu pin 10.000mAh trên thị trường. Tất nhiên, đây vẫn là tuyên bố cần được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế sau khi sản phẩm chính thức lên kệ.

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố kế hoạch phát hành Redmi Turbo 5 Max ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, với những thông số ấn tượng và chiến lược giá vốn là thế mạnh của Xiaomi, nhiều khả năng đây sẽ là một trong những mẫu smartphone gây chú ý nhất nếu được phân phối rộng rãi ngoài Trung Quốc trong thời gian tới.