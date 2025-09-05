Robot hút bụi lau nhà thông minh với mắt lazer và bánh xe nâng hạ

Vài năm trở lại đây, thị trường robot hút bụi lau nhà ngày càng sôi động khi các hãng liên tục tung ra những phiên bản có khả năng làm sạch thông minh. Trong đó, D20 Ultra là một mẫu robot hút bụi lau nhà mới, được định vị ở phân khúc trung cấp.

D20 Ultra phiên bản màu trắng.

Thiết kế

Ấn tượng đầu tiên về D20 Ultra nằm ở thiết kế với độ hoàn thiện cao, hiện đại và kết hợp nhiều chi tiết tối ưu khả năng làm sạch. Robot được trang bị hộc chứa bụi dung tích 320ml, có thể tự động làm sạch khi robot quay về đế sạc. Bởi đế sạc đi kèm không chỉ đơn thuần là nơi nạp pin, mà còn chứa túi rác 3,2 lít thay thế được.

Robot có hai hộc chứa nước riêng biệt, gồm 4,5 lít cho nước sạch và 4 lít cho nước bẩn. Nhờ dung tích lớn, robot có thể vận hành liên tục nhiều ngày mới cần bổ sung hoặc thay nước. Đế sạc còn tích hợp khả năng tự giặt giẻ lau, sấy khí ẩm và khử mùi, giúp giẻ ở trạng thái sạch sẽ sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo. Đây là một điểm cộng, giải quyết bất tiện vốn có ở các dòng robot lau nhà thông thường.

Ngoài ra, D20 Ultra được trang bị bánh xe có hệ thống nhún và cân bằng, giúp leo qua bậc cao. Qua trải nghiệm thực tế, người viết xác nhận robot dễ dàng vượt thảm dày (thảm phải bám dính với sàn), khung cửa thấp hay bậc sàn gỗ khá trơn tru, không dễ mắc kẹt.

Cận cảnh một số chi tiết trong bộ sản phẩm D20 Ultra.

Hệ thống lau DuoScrub sử dụng hai giẻ xoay dạng sợi, kết hợp với công nghệ RoboSwing cho phép cụm đuôi xoay linh hoạt để làm sạch góc và chân tường. Thực tế trải nghiệm, robot không bỏ sót bụi ở các vị trí khó với như góc phòng hay khu vực quanh chân bàn, vốn là “điểm mù” của nhiều robot đời cũ. Dù vậy, có một hạn chế là tóc và các loại rác dạng sợi như chỉ, len ít nhiều còn vướng vào chổi lau hoặc bánh xe.

Hiệu năng

Điểm nổi bật của D20 Ultra đến từ khả năng tự động nhận diện bề mặt. Khi chạy vào khu vực trải thảm, robot có thể lập tức tăng lực hút và nâng giẻ lau lên 10,5mm để tránh làm ướt thảm, hoặc tùy chỉnh để né hẳn. Cơ chế phản ứng nhanh như vậy giúp hạn chế tình trạng robot làm ẩm thảm hoặc kẹt ở thảm như một số loại robot khác.

Lực hút 13.000Pa của D20 Ultra không phải con số mạnh nhất thị trường nhưng kết hợp với ống dẫn Vormax, robot hút sạch rác và bụi ngay trong một lượt đi. Thực tế sử dụng cho thấy, từ bụi mịn cho đến vụn bánh, rác lớn đều được xử lý gọn gàng, không cần robot phải chạy lại nhiều lần.

Công nghệ Smart Pathfinder với cảm biến laser cho phép robot định vị thông minh, xây dựng bản đồ chi tiết và vạch lộ trình di chuyển tối ưu. Trong các thử nghiệm, robot ít khi đâm vào đồ đạc, thay vào đó sẽ né tránh ngay khi vừa tiệm cận. Đi kèm là công nghệ tránh vật cản 3DAdapt, giúp xử lý những tình huống khó như ghế chân mảnh hoặc dây điện trên sàn mà không bị mắc lại.

Cảm biến laser giúp định vị, vẽ bản đồ.

Dẻ lau kép ở mặt đáy.

Khả năng lau thì được tối ưu ở mức cơ bản, không quá chuyên sâu. Cụ thể, hệ thống DuoScrub tạo lực xoay mạnh, có thể xử lý vết cà phê hoặc vệt dầu mỡ vấy bẩn nhẹ trên sàn gỗ. Kết hợp với tính năng tự giặt và sấy giẻ lau tại đế, trải nghiệm sẽ trở nên liền mạch hơn. Tuy nhiên, thiết bị không được trang bị riêng hộc chứa dung dịch nước lau sàn để tăng khả năng làm sạch.

D20 Ultra được trang bị viên pin 5.200mAh, cho thời gian hoạt động khoảng 4 giờ chỉ với một lần sạc. Trong thực tế với căn hộ diện tích 63m² (diện tích mặt sàn cần lau thực tế khoảng 45m²), robot có thể hoàn thành toàn bộ công việc trong một lượt duy nhất mà pin vẫn còn trên 85%. Trường hợp pin gần cạn, robot sẽ tự động quay về đế sạc và tiếp tục công việc còn dang dở sau khi nạp lại - đây là một tính năng tùy chỉnh.

Không chỉ vậy, người dùng còn có thể tùy chỉnh robot tự quay lại đế sạc để giặt giẻ lau sau khi hoạt động một khoảng thời gian, một diện tích nhất định hoặc lau xong một căn phòng trong ngồi nhà. Các thiết lập nói trên cùng với nhiều tinh chỉnh khác (vẽ bản đồ, chế độ hút, lực hút/lượng nước, điều khiển từ xa,...) sẽ dễ dàng thực hiện qua ứng dụng Dreame.

Nhìn chung, Dreame D20 Ultra cho hiệu quả hút bụi tối ưu, lau nhà cơ bản và điều khiển thông minh, giảm đáng kể sự can thiệp của người dùng nhờ các tính năng tự động. Đây là một sản phẩm đáng tham khảo, nhưng phải nhìn nhận những công nghệ như trên D20 Ultra không phải quá khác biệt ở phân khúc robot hút bụi lau nhà 10 triệu đồng, bởi các đối thủ Xiaomi hay Roborock cũng đã và đang làm.