Review chi tiết về iPhone Air: Có đáng để mạo hiểm?

Thỉnh thoảng, Apple lại đưa ra những quyết định thiết kế mang tính đột phá. Một quyết định mang tính phân định ranh giới giữa hai kỷ nguyên. iPhone Air chính là một thiết bị như vậy. Chiếc iPhone này mỏng đến kinh ngạc và đặt ra một chuẩn mực mới về cảm giác cầm nắm một chiếc iPhone trên tay.

iPhone Air cũng là một ví dụ về những đánh đổi đi kèm với việc vượt qua ranh giới thiết kế của một kiểu dáng. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng có đạt được sự cân bằng đó hay không. Hãy cùng đi vào đánh giá chi tiết.

Thiết kế siêu mỏng

iPhone Air là sự thay đổi lớn nhất về kiểu dáng kể từ iPhone 11 sang iPhone 12. Tuy nhiên, thiết kế của iPhone 12 mang tính công nghiệp hơn so với iPhone 11, có kiểu dáng vuông vức thay vì các cạnh cong.

Mặt khác, iPhone Air là một thiết kế hoàn toàn mới, gần giống với iPhone X. Đáng chú ý, sản phẩm thậm chí còn đẹp hơn cả hình ảnh trong video thiết kế của Apple.

iPhone Air.

Điều gì khiến iPhone Air cho cảm giác cầm trên tay tuyệt vời đến vậy? Trước hết, chiếc iPhone này cực mỏng, vượt xa iPhone 6 để trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay của Apple: iPhone 6 dày 6,9 mm và iPhone Air dày 5,6 mm. iPhone Air cũng nhẹ hơn đáng kể so với các mẫu iPhone Pro của Apple (nhẹ hơn một chút so với các điện thoại tiêu chuẩn và iPhone 16e với màn hình nhỏ hơn).

Vẻ đẹp thực sự của iPhone Air nằm ở thiết kế mỏng, các cạnh titan của thiết bị được đánh bóng thay vì nhám.

Một yếu tố khác là kích thước màn hình. iPhone Air với màn hình 6,5 inch và khung máy dày 5,6 mm mang lại cảm giác như đang cầm trên tay một thiết bị của tương lai.

So sánh độ dày của các mẫu iPhone.

Một trong những điểm đáng chú ý của iPhone Air là cổng USB-C in 3D làm từ titan, mỏng hơn và bền hơn so với các cổng USB-C trước đây. Đây là một nỗ lực lớn lao của "Nhà Táo".

Phần lồi camera sau

Vấn đề lớn nhất nằm ở phần lồi camera sau của iPhone Air. Không giống như các mẫu iPhone trước đây, phần lồi này không chỉ là nơi chứa camera, chúng chứa chip silicon của Apple. Về cơ bản, Apple đã chuyển phần lớn bộ vi xử lý và linh kiện của iPhone Air vào phần lồi đó, sử dụng phần còn lại của thân máy làm pin.

Camera sau của iPhone Air.

iPhone Air có bốn màu: Xanh da trời, Vàng nhạt, Trắng mây và Đen không gian.

Độ bền của iPhone Air

iPhone Air mỏng hơn iPhone 6 nhưng lại bền hơn đáng kể. Apple cho biết, máy sử dụng khung titan cấp độ 5 để bảo vệ thiết bị.

iPhone Air có khung titan khá bền.

Apple cũng không hề né tránh. Hãng đã tiến hành hàng loạt bài kiểm tra độ bền cho iPhone Air. Nhìn chung, trong điều kiện sử dụng thực tế với người dùng bình thường, độ bền sẽ không là vấn đề đáng lo ngại với iPhone Air.

iPhone Air cũng bền hơn ở những khía cạnh khác. Mặt trước sử dụng lớp phủ Ceramic Shield 2 mới có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần.

Hiệu năng của iPhone Air

A19 Pro là bước tiến tiếp theo của Apple Silicon. Điều thú vị nhất ở đây là Apple đã chọn A19 Pro cho iPhone Air, thay vì A19 cơ bản. Chip của iPhone Air có CPU 6 nhân và GPU 5 nhân.

Trong kết quả điểm chuẩn, chip A19 Pro trên iPhone Air và iPhone 17 Pro có hiệu năng CPU đa nhân nhanh hơn khoảng 15% so với chip A18 Pro năm ngoái. GPU cũng nhanh hơn khoảng 15% so với GPU của A18 Pro.

Khi iPhone Air nóng lên, phần lớn nhiệt lượng sẽ tập trung ở nửa trên của mặt sau điện thoại. Do đó, phần điện thoại người dùng cầm trên tay sẽ luôn mát mẻ.

Chưa hết, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều được trang bị RAM 12GB, tăng từ 8GB trên dòng iPhone 16, giúp xử lý AI nhanh hơn.

Kết nối

Ngoài A19 Pro, iPhone Air còn được trang bị hai chip Apple đầu tiên: C1X và N1.

C1X là phiên bản kế nhiệm của modem C1 đã ra mắt cùng với iPhone 16e vào tháng 2. Vì vậy, thay vì modem từ Qualcomm, iPhone Air được trang bị modem do chính Apple thiết kế. Đây là điều đã được Apple dày công nghiên cứu trong nhiều năm.

iPhone Air đã được tích hợp chip mới của Apple.

Apple cho biết, C1X nhanh hơn C1 tới 2 lần, thậm chí còn nhanh hơn cả modem 5G Qualcomm X71 trên iPhone 16 Pro nếu dùng cùng công nghệ di động, đồng thời tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng.

Ở những khu vực có tín hiệu 5G mạnh, iPhone Air luôn ngang và đôi khi vượt trội hơn tốc độ tải xuống và tải lên của iPhone 16 Pro. Ở những khu vực có vùng phủ sóng 5G yếu hơn, iPhone Air lại vượt trội hơn.

Camera 48MP đơn có đủ dùng?

Điểm yếu lớn nhất của iPhone Air là hệ thống camera. Thay vì hệ thống hai hoặc ba camera, iPhone Air chỉ có một camera chính Fusion 48MP.

Apple cho biết, iPhone Air có tương đương 4 ống kính, bao gồm 4 khả năng zoom 1x, 1.1x Tùy Chỉnh, 1.4x Tùy Chỉnh và 2x Telephoto.

Ảnh chụp bằng camera sau đơn của iPhone Air.

Camera chính Fusion 48MP của iPhone Air rất xuất sắc, có thể hoạt động ổn định trong hầu hết các điều kiện ánh sáng và xử lý bóng tối. Thiết bị này cũng hỗ trợ tính năng Phong cách Nhiếp ảnh mới nhất của Apple, lần đầu tiên được ra mắt cùng với iPhone 16 vào năm ngoái.

iPhone Air cũng được trang bị camera trước Center Stage 18MP mới. Cảm biến hình vuông kết hợp với công nghệ Center Stage của Apple đồng nghĩa với việc bạn không cần phải xoay iPhone để chụp ảnh selfie phong cảnh.

Ảnh chụp selfie.

Bên cạnh những cải tiến đó, camera trước của iPhone Air có độ phân giải cao hơn ở mức 18MP so với cảm biến 12MP thế hệ trước. Điều này dẫn đến sự cải thiện đáng kể về chất lượng ảnh selfie.

Qua thử nghiệm, camera Center Stage mới hoạt động rất ấn tượng. Độ phân giải được cải thiện rõ rệt ngay lập tức, cho phép bạn nhìn thấy nhiều chi tiết hơn trong ảnh cũng như màu sắc chính xác hơn, đặc biệt là vùng da quanh mắt.

Thời lượng pin

Cùng với camera, thời lượng pin cũng là điểm yếu của iPhone Air. Qua thử nghiệm thực tế, người dùng không thể dùng iPhone Air trọn một ngày chỉ với một lần sạc.

Thời lượng pin của các mẫu iPhone.

Đó chính là lúc pin MagSafe xuất hiện, được gắn từ tính vào mặt sau của iPhone Air và sạc ở công suất 12W. Với pin MagSafe, thời lượng phát video sẽ tăng lên 40 giờ và thời lượng phát video (phát trực tuyến) tăng lên 35 giờ.

Tạm kết

Nếu bạn muốn có một chiếc iPhone thật ấn tượng và cảm giác cầm nắm còn tuyệt vời, iPhone Air chính là lựa chọn dành cho bạn. iPhone Air giống như một ranh giới phân cách giữa một thiết kế đã được kiểm chứng và một thiết kế đầy tham vọng.