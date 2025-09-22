Những điều đánh đổi để có được thiết kế siêu mỏng của iPhone Air

Mới đây, Apple đã ra mắt iPhone Air, một sản phẩm được khen ngợi nhờ thiết kế siêu mỏng, màn hình ấn tượng và linh kiện hàng đầu. Tuy nhiên, chiếc điện thoại này cũng không thiếu những hạn chế đáng lưu ý. Dưới đây là những điểm mà người dùng nên cân nhắc trước khi quyết định mua iPhone Air.

Thiết kế mỏng đi kèm với sự hy sinh

iPhone Air nổi bật với độ dày chỉ 5,6mm và trọng lượng khoảng 165 gram, mỏng hơn cả Galaxy S25 Edge của Samsung. Để đạt được thiết kế ấn tượng này, Apple đã sử dụng khung titan và tấm chắn gốm Ceramic Shield 2.

Tuy nhiên, thiết kế mỏng thường đồng nghĩa với việc phải hy sinh không gian bên trong, ảnh hưởng đến dung lượng pin và khả năng tản nhiệt. Đối với những người dùng thường xuyên chơi game nặng, chỉnh sửa video hoặc mở nhiều ứng dụng cùng lúc, thời lượng pin có thể không đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế.

Giới hạn về camera

iPhone Air được trang bị camera chính "Fusion" 48MP và camera trước 18MP. Mặc dù Apple tuyên bố camera chính có thể chụp ảnh chất lượng quang học 12MP 2x, thực tế đây chỉ là một cảm biến camera.

Điểm yếu lớn nhất là iPhone Air không có ống kính góc siêu rộng, điều này khiến người dùng không thể chụp ảnh nhóm hay phong cảnh một cách dễ dàng.

Vấn đề với eSIM

iPhone Air là mẫu máy đầu tiên của Apple loại bỏ hoàn toàn khe cắm thẻ SIM vật lý, chuyển sang sử dụng eSIM. Mặc dù điều này giúp tiết kiệm không gian cho pin, nhưng công nghệ eSIM vẫn chưa được hỗ trợ đầy đủ ở một số nhà mạng và khu vực. Việc chuyển đổi điện thoại hoặc gói cước có thể trở nên phức tạp, và người dùng cũng có thể gặp khó khăn khi chuyển vùng quốc tế hoặc sử dụng hai SIM.

Độ bền và thời lượng pin

Apple quảng cáo iPhone Air có thể phát video lên đến 40 giờ với phụ kiện pin MagSafe, nhưng thiết kế mỏng nhẹ và màn hình ngốn pin có thể khiến người dùng thường xuyên phải sạc lại. So với nhiều điện thoại khác có pin lớn hơn 5.000 mAh, iPhone Air có thể không đáp ứng được kỳ vọng về thời lượng pin.

Giá cả và giá trị nhận được

Với mức giá khởi điểm 31,99 triệu đồng, iPhone Air nằm trong phân khúc cao cấp. Trong khi đó, iPhone 16 Pro 128GB có mức giá 24,99 triệu đồng và iPhone 17 Pro phiên bản 256GB có giá 34,99 triệu đồng. Điều này khiến các mẫu Pro trở nên hợp lý hơn về tính thực dụng, tính năng và hiệu năng bền bỉ.

Tóm lại, iPhone Air là một sản phẩm ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ, nhưng người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng về những hạn chế của nó trước khi quyết định đầu tư.