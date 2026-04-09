Redmi K90 Max lộ diện với quạt tản nhiệt khổng lồ, chip Dimensity 9500

Cộng đồng công nghệ đang sôi sục trước thông tin Redmi sắp ra mắt một thiết bị K-series hoàn toàn mới vào tháng 4 tới. Mặc dù nhiều tin đồn trước đó đều nhắm đến phiên bản K90 Ultra, hãng đã bất ngờ xác nhận mẫu máy mới sẽ mang tên Redmi K90 Max. Đây được định vị là một chiếc gaming phone thực thụ với hàng loạt nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng.

Redmi K90 Max được giới thiệu là mẫu máy mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong dòng K-series. Thay vì chỉ tập trung vào các con số điểm chuẩn lý thuyết, hãng đã chọn hướng đi khác nhằm duy trì hiệu năng ổn định và bền bỉ trong thời gian dài. Dự kiến, máy sẽ được trang bị vi xử lý Dimensity 9500 kết hợp với kiến trúc chip kép, tối ưu hóa khả năng phản hồi và duy trì hiệu suất khi chơi game nặng.

Để hỗ trợ cho cấu hình này, hệ thống tản nhiệt chủ động bằng không khí trên máy đã được thiết kế lại hoàn toàn. Redmi đã trang bị một quạt tản nhiệt khổng lồ với kích thước lên tới 18,1mm, tích hợp trực tiếp vào thân máy. Thiết kế lấy gió dọc độc đáo giúp tăng lưu lượng không khí lên 1,3 lần và cải thiện hiệu quả làm mát lên đến 40% so với thế hệ trước.

Ngoài khả năng tản nhiệt ấn tượng, trải nghiệm nghe nhìn của game thủ cũng được chăm chút kỹ lưỡng với màn hình tần số quét siêu cao 165Hz. Hãng đã tinh chỉnh nhiều yếu tố cốt lõi như tốc độ phản hồi cảm ứng, độ ổn định mạng và chất lượng âm thanh, đảm bảo những pha combat luôn diễn ra mượt mà. Sự kết hợp này mang lại một tổng thể hoàn hảo mà không gặp phải bất kỳ sự đánh đổi khó chịu nào.

Theo một chuyên gia rò rỉ uy tín, phiên bản tiêu chuẩn của Redmi K90 Max sẽ khởi điểm với cấu hình 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Siêu phẩm này sẽ nằm giữa hai mẫu Redmi K90 và K90 Pro Max. Đáng chú ý, dự án Redmi K90 Ultra vẫn đang được phát triển song song và sẽ sớm được ra mắt vào một thời điểm muộn hơn.