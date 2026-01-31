Kỷ nguyên hậu nhân loại sẽ xảy ra sau 19 năm nữa? Khi con người sắp "hợp nhất" với AI

Không còn là kịch bản viễn tưởng, nhà tương lai học Ray Kurzweil nổi tiếng với tỷ lệ dự đoán chính xác kinh ngạc mới đây đã khẳng định rằng vào năm 2045, trí tuệ con người sẽ tăng gấp một triệu lần nhờ sự hỗ trợ của các robot siêu nhỏ (nanobot) bên trong não bộ.

Ảnh minh họa.

Theo đó, khái niệm "Singularity" dùng để chỉ thời điểm trí tuệ nhân tạo và trí tuệ sinh học hợp nhất làm một. Ray Kurzweil, cựu kỹ sư máy tính của Google, người từng dự đoán chính xác sự lên ngôi của Internet và việc máy tính đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới, vừa tái khẳng định niềm tin của mình trong cuốn sách mới nhất: The Singularity is Nearer (2024).

Vào năm 1999, Kurzweil từng gây sốc khi cho rằng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) sẽ đạt được vào năm 2029. Thời điểm đó, giới chuyên gia cười nhạo ông và cho rằng phải mất hàng thế kỷ nữa. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của AI hiện nay, dự ngôn đó đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Dự báo táo bạo nhất của Kurzweil cho năm 2045 là việc con người sẽ sử dụng các nanobot – những robot kích thước nano – xâm nhập vào các mao mạch não một cách không xâm lấn. Chúng sẽ đóng vai trò như một giao diện kết nối trực tiếp bộ não với đám mây điện toán.

"Chúng ta sẽ là sự kết hợp giữa trí tuệ tự nhiên và trí tuệ điện toán", Kurzweil chia sẻ với tờ The Guardian. Ông tin rằng sự hợp nhất này không chỉ giúp con người thông minh hơn gấp triệu lần mà còn làm sâu sắc thêm nhận thức và ý thức của chúng ta.

Không chỉ dừng lại ở trí tuệ, nhà tương lai học này còn đưa ra khái niệm "Vận tốc thoát ly tuổi thọ" (Longevity Escape Velocity) vào đầu thập niên 2030. Đây là thời điểm mà mỗi năm trôi qua, tiến bộ khoa học sẽ giúp con người kéo dài thêm hơn một năm tuổi thọ, bù đắp hoàn toàn cho sự lão hóa tự nhiên.

Con người và robot AI sắp "hợp thể"?

Tuy nhiên, viễn cảnh "thế giới mới" này cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi hóc búa:

- Con người sẽ làm gì khi AI thay thế mọi công việc?

- Liệu sự bất tử có làm thay đổi định nghĩa về "con người"?

- Làm thế nào để giải quyết các vấn đề chính trị và bất bình đẳng khi công nghệ này xuất hiện?

Dù lạc quan về một tương lai tươi sáng với Thu nhập Cơ bản Toàn cầu (UBI) và y học đột phá, Kurzweil cũng thừa nhận rằng đây là một hành trình đầy thách thức. Cách đây 20 năm, những ý tưởng này bị coi là điên rồ, nhưng hiện tại, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy ông sai.