VPN và chế độ ẩn danh: Ai mới là "vệ sĩ" thực thụ cho bạn trên không gian mạng?

Nhiều người trong chúng ta có thói quen mở một cửa sổ ẩn danh mỗi khi muốn tìm kiếm thông tin nhạy cảm và tin rằng mọi dấu vết đã được xóa sạch. Nhưng liệu lớp vỏ bọc riêng tư đó có thực sự vững chắc? Sự thật là, bạn có thể đang phơi bày bản thân nhiều hơn bạn tưởng. Hãy cùng bóc tách sự thật giữa chế độ ẩn danh (Incognito Mode) và công cụ mạnh mẽ hơn là VPN.

"Bóc trần" chế độ ẩn danh: Chỉ là tấm rèm che tại chỗ

Dù được gọi là Incognito Mode (Chrome), Private Browsing (Firefox) hay InPrivate (Edge), chúng đều có chung một cơ chế hoạt động là ngăn trình duyệt lưu lại lịch sử truy cập, cookie, mật khẩu và dữ liệu trang web trên chính chiếc máy tính bạn đang dùng.

Điều này cực kỳ hữu ích khi bạn sử dụng máy tính công cộng ở thư viện, nhà bạn bè và không muốn để lại bất kỳ thông tin đăng nhập nào. Khi cửa sổ đóng lại, mọi dấu vết trên thiết bị đó sẽ biến mất.

Chế độ ẩn danh sẽ không lưu các dữ liệu trình duyệt sau khi truy cập web.

Nhưng đó là tất cả những gì nó làm được. Chế độ ẩn danh hoàn toàn không che giấu hoạt động của bạn khỏi những con mắt tò mò bên ngoài. Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), quản trị viên mạng ở công ty hay trường học, và chính các trang web bạn truy cập vẫn có thể thấy rõ bạn là ai và bạn đang làm gì. Nó giống như việc bạn đọc một cuốn sách trong phòng riêng rồi đốt nó đi, nhưng người gác cổng tòa nhà vẫn biết bạn đã mang cuốn sách đó vào.

VPN: Tấm khiên thực thụ trên không gian mạng?

Đây là lúc VPN (mạng riêng ảo) bước vào cuộc chơi với một vai trò hoàn toàn khác. VPN tạo ra một "đường hầm mã hóa" an toàn, đưa toàn bộ lưu lượng truy cập internet của bạn đi qua một máy chủ từ xa. Điều này mang lại hai lớp bảo vệ chính:

- Mã hóa dữ liệu: ISP hay quản trị viên mạng sẽ không thể "đọc" được nội dung bạn đang truy cập, cho dù đó là trang web nào hay dịch vụ gì. Dữ liệu của bạn trở thành một mớ ký tự vô nghĩa đối với kẻ nghe lén.

- Che giấu IP: Các trang web bạn truy cập sẽ chỉ thấy địa chỉ IP của máy chủ VPN, chứ không phải IP thật của bạn. Điều này giúp bạn tăng tính ẩn danh và thậm chí vượt qua các rào cản địa lý để truy cập nội dung bị giới hạn khu vực.

VPN giúp bạn an toàn hơn trên không gian mạng.

Tuy nhiên, đừng vội coi VPN là chiếc áo choàng tàng hình hoàn hảo. Nó không thể bảo vệ bạn khỏi các kỹ thuật theo dõi tinh vi như Browser Fingerprinting. Và nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Google hay Facebook, các dịch vụ này dĩ nhiên vẫn biết đó là bạn, bất kể bạn đang dùng IP nào.

Khi nào dùng công cụ nào?

Cả hai đều là công cụ bảo vệ quyền riêng tư, nhưng phục vụ cho các mục đích khác nhau, vì thế bạn cần:

- Sử dụng chế độ ẩn danh khi muốn che giấu lịch sử duyệt web khỏi những người khác có thể sử dụng chung máy tính của bạn (người thân, bạn bè).

- Sử dụng VPN khi bạn muốn che giấu hoạt động của mình khỏi ISP, quản trị viên mạng, bảo vệ dữ liệu trên mạng Wi-Fi công cộng, hoặc muốn truy cập các nội dung bị chặn theo vùng địa lý.

Đặc biệt, điều quan trọng nhất cần nhớ rằng không công cụ nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bất hợp pháp. Sự ẩn danh mà VPN cung cấp là có giới hạn, và khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, nó sẽ không đủ để bảo vệ bạn.