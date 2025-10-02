Apple gặp thất bại với mẫu iPhone mới khi bị người dùng quay lưng?

Nếu đang háo hức sở hữu chiếc iPhone Air đầu tiên vào ngày ra mắt nhưng chưa kịp đặt hàng trước, đừng lo lắng. Người dùng vẫn có thể truy cập trang web chính thức của Apple tại Mỹ để chọn từ nhiều phiên bản bộ nhớ và màu sắc khác nhau. Apple cam kết sẽ giao chiếc điện thoại mới vào ngày 19/9 tới.

iPhone Air đang gặp khó khăn về doanh số bán hàng.

Tin vui này chắc chắn sẽ làm hài lòng nhiều tín đồ của Apple, nhưng có thể không phải là tin tốt cho các cổ đông của công ty. Trong khi CEO Tim Cook tập trung vào việc quảng bá iPhone Air tại các cuộc thảo luận về các khoản đầu tư lớn của Apple tại Mỹ, thì iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max lại đang tạo ra nhu cầu cao hơn trên thị trường toàn cầu.

Có đúng iPhone Air không tạo ra sức hút?

Tất cả vẫn còn là một câu hỏi mở cho đến khi Apple công bố số liệu bán hàng chính thức cho dòng sản phẩm mới này, hoặc cho đến khi một công ty nghiên cứu thị trường uy tín đưa ra báo cáo về hiệu suất của từng mẫu điện thoại.

Theo phân tích của chuyên gia Ming-chi Kuo, tính đến ngày 16/9, các mẫu iPhone Air được Apple liệt kê là có sẵn để giao hàng trong “2-3 tuần”, trong khi hầu hết các biến thể iPhone 17 Pro Max lại phải chờ “3-4 tuần”. Điều này cho thấy Apple có thể đã chuẩn bị tốt cho sự ra mắt của iPhone Air, với kế hoạch sản xuất gấp ba lần so với iPhone 16 Plus cùng thời điểm năm ngoái.

Vấn đề là, liệu Apple có thực sự dự đoán chính xác doanh số bán hàng của iPhone Air so với các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max, vốn đã có nhiều phiên bản tiền nhiệm và thông tin về hiệu suất. Nhiều người cho rằng Apple khó có thể đáp ứng hoàn hảo nhu cầu ban đầu của người tiêu dùng.

Apple đang nỗ lực quảng bá về iPhone Air để tránh gặp sai lầm như các mẫu iPhone Plus.

Apple có nên lo lắng về iPhone Air?

Những năm gần đây cho thấy Apple luôn có cách để tìm cách vượt qua khó khăn và xem đó là bài học cho các sản phẩm tiếp theo. Ví dụ, trong khi iPhone 16 Plus không phải là một cú hit lớn, việc tiếp thị kém có thể đã ảnh hưởng đến doanh số của thiết bị này.

Với iPhone Air, Apple đã nỗ lực hơn trong việc quảng cáo sản phẩm. Ngay cả khi khó khăn trong giai đoạn hiện tại, công ty vẫn có thể sẵn sàng chấp nhận thực tế và không thay đổi chỉ vì lý do hình thức. Thay vào đó, họ tự tin dòng iPhone Air có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Dù cá nhân tôi vẫn ưa chuộng iPhone 17 hơn, tôi hy vọng rằng iPhone Air sẽ được tôn trọng hơn so với các mẫu trước đó, bất kể nhu cầu ban đầu ra sao. Để có thể lọt vào top 10 smartphone trong một hoặc hai năm tới, iPhone Air cần một chiến lược kiên nhẫn và quảng bá bền bỉ.