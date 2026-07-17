Ra mắt Vivo T5 Lite với pin 6500 mAh, giá chỉ từ 5,4 triệu đồng

Vivo T5 Lite đã chính thức được bán ra tại Ấn Độ, là thành viên mới nhất trong dòng T5 với cấu hình tầm trung. Máy có màn hình LCD 6.74 inch với độ phân giải HD+, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1200 nit.

Vivo T5 Lite.

Chip xử lý MediaTek Dimensity 6300 được kết hợp với RAM lên đến 6GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong lên đến 256GB chuẩn UFS 2.2. Bộ nhớ trong cũng có thể được mở rộng thông qua thẻ nhớ microSD.

Về khả năng chụp ảnh, vivo T5 Lite có camera sau chính 50MP (sử dụng cảm biến Sony IMX852) trong khi camera trước 5MP đảm nhiệm việc chụp ảnh selfie và gọi video.

Vivo T5 Lite sở hữu viên pin 6500mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 44W. Máy chạy giao diện người dùng OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16 và hỗ trợ 5G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.4 và GPS.

Cấu hình của Vivo T5 Lite.

Máy có độ dày 8,39mm, nặng 209g, đạt chuẩn IP65 về khả năng chống bụi và nước, được tích hợp cảm biến vân tay bên cạnh.

Vivo T5 Lite sẽ có hai tùy chọn màu sắc là Đen Twilight Shadow và Xanh dương Wave Blue, dự kiến ​​bắt đầu bán tại Ấn Độ vào ngày 22/7.

Phiên bản RAM 4GB/ ROM 128GB có giá 19.999 Rupee (khoảng 5,4 triệu đồng) trong khi các phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB và RAM 6GB/ ROM 256GB có giá lần lượt là 21.999 Rupee (khoảng 6 triệu đồng) và 24.999 Rupee (khoảng 6,8 triệu đồng).