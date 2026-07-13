Vivo Y05e ra mắt: Độ bền chuẩn quân đội, pin 5.150 mAh, giá chỉ 3,5 triệu đồng

Vivo vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone giá rẻ mới mang tên Y05e, mở rộng thêm dòng sản phẩm phổ thông của hãng. Mặc dù thuộc phân khúc giá rẻ, Vivo Y05e vẫn được trang bị nhiều tính năng nổi bật, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người tiêu dùng.

Cụ thể, Vivo Y05e sở hữu màn hình LCD 6.74 inch với độ phân giải HD+ (1,600 x 720 pixel), mang đến chất lượng hiển thị khá tốt. Thiết bị được cài sẵn giao diện người dùng OriginOS 6, dựa trên hệ điều hành Android 16 mới nhất. Với viên pin 5.150 mAh, Vivo khẳng định rằng máy có thể duy trì hiệu suất ổn định trong tối đa 4 năm sử dụng.

Vivo Y05e được trang bị RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, đồng thời hỗ trợ công nghệ mở rộng RAM ảo, giúp nâng tổng dung lượng khả dụng lên 8GB. Mặc dù công ty chưa công bố bộ xử lý chính thức, nhưng thông tin từ Google Play Console cho thấy smartphone này có khả năng sử dụng chip Unisoc T606.

Về camera, Vivo Y05e được trang bị camera chính 8MP với đèn flash LED, trong khi camera selfie phía trước có độ phân giải 5MP. Đặc biệt, mẫu máy này đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, cùng với độ bền chuẩn quân đội, một tính năng hiếm thấy trong phân khúc giá này.

Ngoài ra, Vivo Y05e hỗ trợ đầy đủ các kết nối như hai SIM Nano, Wi-Fi, Bluetooth, cổng USB-C và jack cắm tai nghe 3.5 mm. Việc bổ sung khả năng chống chịu tốt cùng viên pin dung lượng lớn là điểm cộng đáng giá, giúp Y05e trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng phổ thông hoặc những ai cần một thiết bị bền bỉ.

Hiện tại, Vivo Y05e có phiên bản màu xanh lá, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, giá bán 2.499 rand Nam Phi (khoảng 3,5 triệu đồng).