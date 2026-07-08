Ra mắt Vivo Y500 4G với pin 8.100 mAh, giá từ 9,4 triệu đồng

Sau khi hé lộ thông tin vào tháng trước, Vivo cuối cùng đã chính thức ra mắt Vivo Y500 4G tại Pakistan và Nepal. Thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1260x2800 pixel với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 5.000 nit.

Vivo Y500 4G.

Máy được trang bị chip Unisoc T7300, đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong 128/256GB. Mặt sau có camera chính 50MP và cảm biến phụ 2MP, mặt trước là camera selfie 32MP.

Điện thoại có pin 8.100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W. Vivo Y500 4G đạt chứng nhận IP68 và IP69 về khả năng chống bụi và nước, tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Máy chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6 của Vivo.

2 màu của Vivo Y500 4G.

Sản phẩm này được bán ra với hai màu: Xanh Midnight và Trắng Pearl với giá 99.999 Rupee Pakistan (khoảng 9.4 triệu đồng) cho phiên bản 128GB và 109.999 Rupee Pakistan (khoảng 10,4 triệu đồng) cho phiên bản 256GB.