Microsoft ra mắt máy tính bảng Surface Pro 12 inch và máy tính xách tay Surface Laptop 13 inch

Trong khi các nhà sản xuất điện thoại thông minh đổ xô đến sự kiện Snapdragon Summit để giới thiệu các mẫu máy dùng dòng chip flagship mới nhất, Microsoft lại chọn một con chip ra mắt từ đầu năm nay – Snapdragon X2 Plus để trang bị cho hai thiết bị Surface mới.

Surface Pro 12 inch

Đầu tiên là Microsoft Surface Pro 12 inch (thế hệ thứ 2), một chiếc máy tính bảng chạy Windows on ARM có tính di động cao, sở hữu màn hình LCD PixelSense kích thước 12 inch với độ phân giải 2.196 x 1.464px (tỷ lệ 3:2) và tần số quét 90Hz. Ngoài thao tác cảm ứng thông thường, máy còn hỗ trợ bút Surface Slim Pen (được bán riêng), có khả năng nhận diện 4.096 mức độ lực nhấn.

Máy tính bảng Surface Pro 12 inch.

Microsoft cũng giới thiệu Ink Canvas, một ứng dụng ưu tiên sử dụng bút và tích hợp AI, phục vụ các nhu cầu phác thảo, lên kế hoạch và thiết kế. Khác với các ứng dụng AI thông thường vốn tạo ra hình ảnh từ văn bản, Ink Canvas hoạt động theo chiều ngược lại: chuyển đổi bản phác thảo của bạn thành văn bản.

Tất nhiên, Surface Pro 12 inch hỗ trợ phụ kiện bàn phím kiêm ốp lưng (được bán riêng).

Máy tính bảng này vận hành nhờ chip Snapdragon X2 Plus sử dụng hệ thống tản nhiệt thụ động, bao gồm CPU 6 nhân và NPU đạt hiệu suất 80 TOPS phục vụ các tác vụ AI ngay trên thiết bị. Người dùng có thể tùy chọn cấu hình RAM 16GB hoặc 24GB cùng bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB (chuẩn UFS).

Máy có thiết kế siêu mỏng.

Viên pin tích hợp hứa hẹn thời lượng sử dụng lên đến 15,5 giờ khi phát video hoặc 11,5 giờ khi "lướt web tích cực". Máy được sạc qua một trong hai cổng USB-C (cả hai đều chuẩn USB 3.2) với công suất sạc tối đa 45W. Nhờ hỗ trợ DisplayPort 1.4a, máy tính bảng này có thể xuất hình ảnh ra hai màn hình 4K tần số quét 60Hz. Về kết nối không dây, máy được trang bị Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4.

Thiết bị có trọng lượng 686g và độ dày 7,8mm. Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc: Bạch kim (Platinum), Đen (Black) và Tím (Violet).

Microsoft Surface Pro 12 inch (thế hệ thứ 2) có giá khởi điểm 1.150 USD (khoảng 29,8 triệu đồng) và hiện đã có mặt trên trang web Microsoft.com. Phiên bản cấu hình RAM 16GB/ ROM 512GB có giá 1.250 USD (khoảng 32,4 triệu đồng) trong khi phiên bản RAM 24GB/ ROM 512GB có giá 1.450 USD (khoảng 37,6 triệu đồng).

Microsoft Surface Laptop 13 inch

Microsoft Surface Laptop 13 inch (thế hệ thứ 2) sở hữu thân máy nhôm, bàn phím cùng tông màu và bàn di chuột (trackpad) hỗ trợ phản hồi xúc giác thế hệ mới.

Màn hình 13 inch sử dụng tấm nền PixelSense LCD với độ phân giải 1.920 x 1.280 pixel (tỷ lệ 3:2), tần số quét 60Hz và hỗ trợ cảm ứng. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 500 nit và được bảo vệ bởi lớp kính cường lực. Tương tự Surface Pro, máy được trang bị camera Surface Studio độ phân giải 1080p ở mặt trước (phiên bản máy tính bảng còn có thêm camera sau 10MP).

3 màu của Microsoft Surface Laptop 13 inch.

Laptop cũng sử dụng cơ chế tản nhiệt thụ động. Máy có nhiều tùy chọn cấu hình đa dạng, từ bản RAM 16GB/ ROM 256GB với giá 1.200 USD (khoảng 31,1 triệu đồng) đến bản RAM 24GB/ ROM 512GB với giá 1.500 USD (khoảng 38,9 triệu đồng).

Chiếc laptop này nặng 1.225g và có độ dày 17,5mm khi gập lại. Máy được trang bị viên pin dung lượng lớn, hứa hẹn đem tới thời gian phát video lên đến 22,5 giờ.

Về khả năng kết nối, máy có hai cổng USB-C (chuẩn USB 3.2) và giắc cắm tai nghe 3,5mm. Người dùng có thể sạc pin thông qua bộ sạc USB-C 45W đi kèm.