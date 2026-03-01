4 thay thế lý tưởng hơn Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra – mẫu flagship Android mới nhất của Samsung đã chính thức trình làng với thiết kế tinh chỉnh nhẹ, một số màu sắc mới và tính năng Privacy Display đáng chú ý. Dù không phải bản nâng cấp đột phá nhất trong lịch sử dòng Galaxy S, đây vẫn là thiết bị cao cấp nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, trước khi quyết định chi hơn 30 triệu đồng cho mẫu smartphone này, người dùng nên cân nhắc các lựa chọn khác trên thị trường. Galaxy S26 Ultra không phải là một smartphone kém nhưng có nhiều thiết bị Android khác mang lại giá trị sử dụng tương đương, thậm chí phù hợp hơn tùy nhu cầu.

Dưới đây là những lựa chọn đáng cân nhắc thay vì Galaxy S26 Ultra.

1. Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ: 26,49 triệu đồng

Với nhiều người, phương án hợp lý nhất có thể chính là Galaxy S25 Ultra – thế hệ tiền nhiệm. Dù không còn là model mới nhất, Galaxy S25 Ultra mang lại khoảng 90% trải nghiệm của Galaxy S26 Ultra với mức giá thấp hơn đáng kể.

Cả hai máy đều sở hữu màn hình AMOLED 6.9 inch với cùng độ phân giải và tần số quét. Dung lượng pin 5.000mAh, cấu hình RAM và bộ nhớ trong cũng tương đồng. Hai thiết bị đều có bút S Pen tích hợp và chạy giao diện One UI với cam kết cập nhật 7 năm.

Galaxy S25 Ultra.

Sự khác biệt nằm ở chip xử lý và một số cải tiến nhỏ. Galaxy S26 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hỗ trợ sạc có dây 60W trong khi Galaxy S25 Ultra chậm hơn. Camera của Galaxy S26 Ultra cũng sáng hơn, đặc biệt ở ống kính chính và tele, hứa hẹn cải thiện chụp thiếu sáng. Ngoài ra, chỉ Galaxy S26 Ultra có Privacy Display – tính năng hạn chế góc nhìn từ bên cạnh. Những nâng cấp này đáng giá nhưng không phải bước nhảy vọt mang tính cách mạng.

2. OnePlus 15

Giá bán từ: 15,25 triệu đồng

Nếu ưu tiên cấu hình tối đa thay vì phần mềm hay camera, OnePlus 15 là lựa chọn đáng cân nhắc hơn Galaxy S26 Ultra. Máy cũng trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 với tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB.

OnePlus 15.

Điểm nổi bật nhất là viên pin 7,300mAh – lớn hơn đáng kể so với 5,000mAh của Galaxy S26 Ultra nhưng vẫn giữ thiết kế nhẹ hơn vài gram. OnePlus 15 hỗ trợ sạc 80W có dây và 50W không dây, nhanh hơn so với 60W và 25W của Galaxy S26 Ultra. Màn hình của điện thoại OnePlus có tần số quét 165Hz, cùng khả năng kháng nước và bụi với các chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Tuy nhiên, giao diện OxygenOS 16 không phong phú tính năng bằng One UI của Samsung và thời gian cập nhật chỉ 4 năm. Camera cũng không linh hoạt bằng hệ thống trên Galaxy S26 Ultra. Với giá thấp hơn nhiều, OnePlus 15 mang lại cấu hình vượt trội về pin và sạc, phù hợp với người dùng ưu tiên hiệu năng và thời lượng sử dụng.

3. Galaxy S25 FE

Giá bán từ: 14,39 triệu đồng

Galaxy S25 FE là lựa chọn “flagship giá trị” của Samsung. Máy có màn hình AMOLED 6.7 inch, tốc độ làm mới 120Hz, chip Exynos 2400, pin tốt và sạc 45W có dây. Thiết bị vẫn chạy giao diện One UI và được cam kết cập nhật 7 năm như Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S25 FE.

Camera và hiệu năng của Galaxy S25 FE không bằng bản Galaxy S26 Ultra nhưng với giá thấp hơn một nửa, Galaxy S25 FE mang lại giá trị cao hơn nhiều so với Galaxy S26 Ultra. Với đa số người dùng phổ thông, đây có thể đã là đủ.

4. Galaxy Z Fold 7

Giá bán từ: 40,59 triệu đồng

Ở chiều ngược lại, nếu sẵn sàng chi thêm khoảng 4 triệu đồng, Galaxy Z Fold 7 cũng đáng cân nhắc. Với Galaxy Z Fold 7, người dùng có thể sở hữu thiết bị gập kết hợp smartphone và máy tính bảng trong một thân máy mỏng nhẹ.

Galaxy Z Fold 7.

Tất nhiên, Galaxy Z Fold 7 không dành cho tất cả mọi người, nhưng mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn so với thiết kế “thanh” truyền thống của Galaxy S26 Ultra.