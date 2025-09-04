Garmin Fenix ​​8 Pro ra mắt: Màn microLED siêu sáng, nhiều tính năng sức khỏe, giá từ 31,66 triệu đồng

Garmin vừa chính thức ra mắt đồng hồ thông minh mới mang tên Fenix 8 Pro, nổi bật với màn hình microLED siêu sáng cùng nhiều tính năng theo dõi sức khỏe tiên tiến. Đặc biệt, sản phẩm này còn cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi và nhắn tin như trên điện thoại.

Garmin Fenix 8 Pro ra mắt

Fenix 8 Pro ra mắt sau khoảng nửa năm kể từ khi phiên bản Fenix 8 được giới thiệu, với một số thay đổi nhỏ, bao gồm thân máy dày hơn khoảng 2mm. Đồng hồ có hai tùy chọn kích thước là 47mm và 51mm, nhưng cả hai phiên bản đều không hỗ trợ sạc bằng năng lượng mặt trời.

Công nghệ màn hình Memory in Pixel (MiP) đã bị loại bỏ, thay vào đó, Fenix 8 Pro được trang bị màn hình AMOLED 1.4 inch với độ phân giải 454 x 454 pixel. Đặc biệt, Garmin cũng cung cấp phiên bản với màn hình microLED cao cấp hơn, cho độ sáng tối đa lên tới 4.500 nits, cao hơn 50% so với các smartwatch sử dụng màn hình OLED như Apple Watch Ultra 2.

Đồng hồ nổi bật với màn hình microLED siêu sáng

Tuy nhiên, phiên bản microLED có nhược điểm về thời lượng pin, chỉ đạt 4 ngày khi bật tính năng Always On Display (AOD), trong khi phiên bản AMOLED có thể kéo dài đến 15 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh. Cả hai phiên bản đều được trang bị modem LTE và kết nối SOS vệ tinh thông qua dịch vụ đăng ký inReach, cho phép thực hiện và nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn qua ứng dụng Garmin Messenger.

Fenix 8 Pro có giá khởi điểm 1.199,99 USD (khoảng 31,66 triệu đồng) cho phiên bản 47mm với màn hình AMOLED, trong khi phiên bản 51mm có giá cao hơn 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Đối với tùy chọn microLED, sản phẩm chỉ có sẵn với kích thước 51mm và có giá lên tới 1.999,99 USD (khoảng 52,77 triệu đồng).