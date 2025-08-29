Những flagship 4G tốt nhất trước khi 5G lên ngôi

Ngành công nghiệp smartphone đã chính thức bước vào kỷ nguyên 5G, nhưng những chiếc flagship 4G cuối cùng từ cuối những năm 2010 vẫn để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Những thiết bị này không chỉ khép lại một thế hệ mà còn nâng tầm phần cứng và thiết kế 4G lên đỉnh cao trước khi 5G trở thành tiêu chuẩn mới.

Đến năm 2025, những chiếc điện thoại này vẫn giữ vững vị thế của mình, đáp ứng tốt nhu cầu phát trực tuyến, mạng xã hội, chơi game và gọi video.

iPhone 11 Pro / Pro Max

iPhone 11 Pro là chiếc flagship 4G cuối cùng của Apple, ra mắt mà không có 5G. Với chip A13 Bionic, máy vẫn duy trì hiệu suất mạnh mẽ và hỗ trợ các tính năng mới nhất của iOS đến năm 2025. Màn hình OLED Super Retina XDR 5,8 inch sắc nét, cùng hệ thống ba camera với ống kính góc rộng, tele và góc siêu rộng, cho ra những bức ảnh chất lượng cao. Thời lượng pin ấn tượng, Face ID và độ bền IP68 càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của sản phẩm này.

Samsung Galaxy S10+

Galaxy S10+ đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên tại Samsung, với nhiều tính năng đã trở thành quá khứ. Màn hình AMOLED Quad HD+ 6,4 inch vẫn được đánh giá cao, và đây là chiếc flagship cuối cùng của dòng Galaxy S có giắc cắm tai nghe và khe cắm thẻ nhớ microSD. Hiệu năng từ Snapdragon 855 hoặc Exynos 9820 vẫn xử lý mượt mà mọi tác vụ, trong khi hệ thống ba camera mang lại kết quả ấn tượng. Mặc dù đã ngừng cập nhật phần mềm vào năm 2023, S10+ vẫn là một thiết bị hoàn thiện và đa năng.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro khép lại kỷ nguyên hỗ trợ của Google cho Huawei, đồng thời giới thiệu công nghệ camera đột phá. Hệ thống bốn camera Leica với cảm biến chính 40MP và zoom tiềm vọng 5x đã tạo nên cuộc cách mạng trong nhiếp ảnh. Màn hình OLED 6,47 inch, pin 4.200 mAh với sạc nhanh 40W và chip Kirin 980 giúp P30 Pro trở thành một trong những flagship 4G cuối cùng của Huawei.

Google Pixel 4 XL

Mặc dù không sở hữu phần cứng mạnh mẽ nhất, Pixel 4 XL lại nổi bật nhờ khả năng chụp ảnh dựa trên phần mềm. Thiết lập ống kính kép cùng công nghệ nhiếp ảnh điện toán đã cho ra những bức ảnh ấn tượng. Chip Snapdragon 855 và màn hình OLED 90Hz mang đến trải nghiệm mượt mà, mặc dù thời lượng pin là điểm yếu của máy.

OnePlus 7T

OnePlus 7T là biểu tượng của "sát thủ flagship" vào cuối kỷ nguyên 4G. Với Snapdragon 855+ và màn hình AMOLED 90Hz, máy được thiết kế để mang lại tốc độ và sự mượt mà. Hệ thống ba camera và chế độ macro cho phép chụp ảnh cận cảnh, cùng với sạc nhanh Warp Charge 30W, khiến 7T trở thành một trong những flagship 4G bền bỉ và cân bằng nhất.