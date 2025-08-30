iPhone đang trở lại làm thay đổi thị trường smartphone toàn cầu

Báo cáo từ IDC cho biết 2025 được xem là một năm đầy thách thức cho ngành công nghiệp smartphone, tuy nhiên đà tăng trưởng dường như vẫn tiếp tục, với tất cả đến từ sự xuất hiện của iPhone.

iPhone đã và đang cứu thị trường smartphone.

IDC đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng từ 2,6% vào tháng 2 xuống chỉ còn 0,6% vào tháng 5, nhưng hiện tại hãng nghiên cứu này đã nâng mức dự báo lên 1% cho năm 2025. Sự điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ sự phát triển vượt bậc của iOS. Trong báo cáo mới nhất, IDC cho biết sự tăng trưởng 3,9% của các thiết bị iOS sẽ là động lực chính cho thị trường.

Mặc dù IDC đã hạ dự báo tăng trưởng do những thách thức toàn cầu như lạm phát và thất nghiệp, họ vẫn nhận thấy nhu cầu thay thế thiết bị sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Các nhà sản xuất smartphone (OEM) cần phải tăng cường kế hoạch đa dạng hóa và sản xuất để đáp ứng nhu cầu đang ở mức ổn định tại nhiều thị trường.

Theo Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC, hầu hết các khu vực trên thế giới sẽ ghi nhận sự tăng trưởng trong năm nay, ngoại trừ Trung Quốc, nơi dự kiến sẽ giảm 1%. Trong khi đó, thị trường smartphone tại Mỹ dự kiến tăng 3,6%, Trung Đông và Châu Phi 6,5%, và Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) 0,8%.

AI tạo sinh quyết định tương lai smartphone

Dự báo của IDC cho đến năm 2029 cho thấy một bức tranh tích cực cho thị trường, đặc biệt là với sự phát triển của smartphone màn hình gập và công nghệ AI. Dự kiến, smartphone với AI tạo sinh sẽ chiếm 30% thị phần trong năm 2025, và con số này sẽ tăng lên hơn 70% vào năm 2029 nhờ vào các tính năng AI cải tiến và sự hiểu biết tốt hơn của người tiêu dùng về công nghệ này.

Smartphone màn hình gập cũng được dự báo sẽ tăng trưởng 6% vào năm 2025, tiếp theo là 6% vào năm 2026 và 11% vào năm 2027. Tuy nhiên, loại thiết bị này vẫn chiếm chưa đến 3% tổng số lô hàng smartphone vào năm 2029.

Mặc dù không quá ngạc nhiên khi phần lớn smartphone sẽ được trang bị tính năng AI, nhiều người cảm thấy thất vọng nếu dự báo về smartphone gập trở thành hiện thực. Những mẫu mới nhất như Galaxy Z Fold7 và Oppo Find N5 đều cho thấy tiềm năng của smartphone màn hình gập. Tuy nhiên, nếu iPhone Fold ra mắt thành công, IDC có thể sẽ phải điều chỉnh dự báo của mình một lần nữa.