Món đồ công nghệ giá "bèo" bẻ khóa ô tô trong "vài nốt nhạc"

Chiếc chìa khóa thông minh bạn tin tưởng mỗi ngày có thể đang trở thành điểm yếu chết người. Một thiết bị công nghệ nhỏ gọn, giá rẻ mang tên Flipper Zero đang được giới tội phạm công nghệ vũ khí hóa, biến nó thành công cụ có khả năng mở khóa hàng loạt mẫu xe hiện đại từ xa, dấy lên một hồi chuông cảnh báo mới về an ninh ô tô.

Một báo cáo chuyên sâu từ trang 404 Media đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại khi các hacker đang bán những bản vá phần mềm tùy chỉnh cho Flipper Zero. Khi được cài đặt, "món đồ chơi công nghệ" giá chỉ 199 USD này có thể chặn và sao chép tín hiệu radio từ chìa khóa thông minh, cho phép kẻ trộm mở khóa các dòng xe phổ biến của Ford, Audi, Volkswagen, Kia và nhiều hãng khác một cách dễ dàng.

Flipper Zero đang trở thành công cụ trộm xe chuyên nghiệp của giới tội phạm.

Vốn được tiếp thị là "thiết bị đa công cụ cho dân công nghệ", Flipper Zero có khả năng tương tác với vô số hệ thống không dây, từ RFID đến các giao thức radio. Nhưng giờ đây, nó đang trở thành một công cụ tội phạm. Các hacker đang bán các gói phần mềm chuyên dụng với giá từ 600-1000 USD, biến Flipper Zero từ một thiết bị vọc vạch vô hại thành một chiếc chìa khóa vạn năng nguy hiểm.

Hiện tại, các công cụ này mới chỉ dừng lại ở việc mở cửa xe. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng được nâng cấp để có thể vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống an ninh, khởi động động cơ và lái chiếc xe đi mất.

Lỗ hổng này gợi nhớ đến trào lưu "Kia Boys" khét tiếng, nơi những chiếc xe Kia/Hyundai bị đánh cắp chỉ bằng một sợi cáp USB. Nó cũng tương tự như các "cuộc tấn công tiếp sóng" (relay attack) từng gây điêu đứng cho các chủ xe Range Rover, khiến phí bảo hiểm của họ tăng vọt. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc các nhà sản xuất ô tô đang dần loại bỏ khóa cơ truyền thống để chuyển sang các loại chìa khóa thông minh tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật hơn.

Các hãng xe đang liên tục tung ra các bản vá lỗi, nhưng đây là một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Các hacker dường như luôn đi trước một bước.

Mối đe dọa từ Flipper Zero hiện vẫn còn trong giai đoạn đầu, nhưng 404 Media cảnh báo nó có thể bùng nổ thành một vấn đề quy mô lớn nếu các phần mềm hack này bị rò rỉ, trở thành mã nguồn mở hoặc được cung cấp miễn phí. Điều này đặt ra một thách thức an ninh nghiêm trọng cho cả nhà sản xuất và hàng triệu chủ xe trên toàn thế giới.