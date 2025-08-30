MSI xóa bỏ nỗi sợ "burn-in" của màn hình OLED với thử nghiệm không tưởng

Nỗi sợ hiện tượng lưu ảnh (burn-in) từ lâu đã là rào cản lớn nhất khiến nhiều người dùng ngần ngại đầu tư vào một chiếc màn hình OLED dù chất lượng hình ảnh của nó là tuyệt đỉnh. Để xóa tan nghi ngờ này, MSI vừa công bố kết quả một thử nghiệm khắc nghiệt khi cho màn hình OLED chạy không nghỉ suốt hơn 533 ngày, và kết quả thật sự đáng kinh ngạc.

Trong một chia sẻ với trang PC Gamer tại sự kiện Gamescom 2025, một đại diện của MSI đã tiết lộ chi tiết về bài kiểm tra độ bền có một không hai của hãng. Một chiếc màn hình OLED đã được để bật liên tục trong 533 ngày, 7 giờ và 22 phút (tương đương gần 1 năm rưỡi).

Một màn hình OLED bị hiện tượng burn-in.

Điều đáng nói là màn hình này không chỉ hiển thị một hình ảnh động, mà chạy ở chế độ chia đôi màn hình với các yếu tố tĩnh như thanh tác vụ Windows, các tab trình duyệt - những "kẻ thù" lớn nhất gây ra hiện tượng burn-in. Kết quả là không có bất kỳ dấu hiệu lưu ảnh nào.

Thành công này đến từ công nghệ bảo vệ MSI OLED Care 2.0 tích hợp. Hệ thống này chủ động chống lại hiện tượng burn-in bằng một loạt các biện pháp thông minh như tự động dịch chuyển điểm ảnh, phát hiện các hình ảnh tĩnh để giảm độ sáng, và nhiều cơ chế khác.

Các thử nghiệm độc lập cũng củng cố kết quả này. Một bài kiểm tra kéo dài 15 tháng từ các nhà báo công nghệ cho thấy, dù lỗi burn-in có thể xuất hiện sau hàng ngàn giờ sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt (bỏ qua các chu kỳ bảo vệ được khuyến nghị), quá trình này diễn ra "rất chậm" và khó nhận thấy trong điều kiện sử dụng thông thường.

Không dừng lại ở đó, MSI còn giới thiệu công nghệ OLED Care 3.0 trên các mẫu màn hình mới như MPG 271QR QD-OLED X50. Hệ thống này sử dụng AI (NPU) và cảm biến CMOS để nhận diện sự có mặt của người dùng. Nếu bạn rời khỏi bàn làm việc, màn hình sẽ tự động kích hoạt chu kỳ bảo vệ hoặc tắt hẳn để đảm bảo an toàn tối đa.

Các đối thủ như Asus cũng đang áp dụng công nghệ tương tự, cho thấy đây là một xu hướng chung của ngành. Rõ ràng, nỗi ám ảnh về burn-in trên màn hình OLED, vốn là một vấn đề lớn của nhiều năm về trước, giờ đây đã không còn là một mối lo ngại đáng kể nhờ những tiến bộ vượt bậc về công nghệ.