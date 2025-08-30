Không cần YouTube Premium, đây là cách nghe nhạc tắt màn hình trên Android

Microsoft dường như đang châm ngòi lại cuộc chiến âm ỉ với Google khi bất ngờ tung ra một tính năng thử nghiệm trên trình duyệt Edge cho Android, cho phép người dùng nghe YouTube trong nền hoặc khi đã tắt màn hình mà không cần phải trả phí cho gói YouTube Premium.

Có cách "lách luật" để trải nghiệm miễn phí YouTube tắt màn hình trên Android.

Đây được xem là một đòn tấn công trực diện vào một trong những lợi ích "ăn tiền" nhất của YouTube Premium. Tính năng này hiện đang được ẩn trong phiên bản thử nghiệm Microsoft Edge Canary, và dù cần một vài bước thiết lập, nó hoạt động hoàn hảo ngay cả khi bạn chuyển ứng dụng hoặc khóa điện thoại.

Một khi được kích hoạt, tính năng "Video Background Play" cho phép mọi nội dung video trên trình duyệt Edge tiếp tục phát âm thanh sau khi bạn thoát ra màn hình chính. Điều này biến trình duyệt của Microsoft thành một công cụ mạnh mẽ để nghe nhạc, podcast, hoặc các nội dung dài trên YouTube mà không cần giữ màn hình luôn sáng, giúp tiết kiệm pin đáng kể.

Vì đây là tính năng thử nghiệm, bạn cần kích hoạt nó theo cách thủ công:

- Tải và cài đặt trình duyệt Microsoft Edge Canary từ Play Store.

- Mở Edge Canary, gõ edge://flags vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

- Trong ô tìm kiếm, gõ "background".

- Tại mục "Video Background Play", chuyển từ "Default" sang "Enabled".

- Khởi động lại trình duyệt theo yêu cầu.

Các bước bật tính năng ẩn Video Background Play trên Edge.

Sau khi khởi động lại, bạn cần cấp thêm quyền trong Cài đặt của trình duyệt bằng cách bấm vào menu (dấu ba chấm) > Settings > Site Settings. Chọn Background video playback và đảm bảo nó đang được bật.

Động thái này của Microsoft không đơn thuần là một bản cập nhật tính năng. Nó gợi nhớ lại "mối thâm thù" kéo dài cả thập kỷ giữa hai gã khổng lồ công nghệ, với tâm điểm là YouTube. Nhiều người vẫn còn nhớ việc Google đã thẳng thừng từ chối phát triển ứng dụng YouTube cho nền tảng Windows Phone, thậm chí gây khó dễ khi Microsoft tự xây dựng một phiên bản riêng.

Việc Edge giờ đây cung cấp một cách dễ dàng để "lách luật" YouTube Premium có thể được xem là một màn "trả đũa" ngọt ngào từ phía Microsoft. Dù YouTube Premium vẫn rất đáng giá với các lợi ích khác như xem không quảng cáo và YouTube Music, nhưng đối với những ai chỉ cần tính năng phát trong nền, Microsoft Edge vừa trở thành một lựa chọn miễn phí không thể hấp dẫn hơn.