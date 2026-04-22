Oppo Find X9 Ultra trình làng: Camera chính 200MP, zoom quang tới 10x

Trên Find X9 Ultra, Oppo ra mắt hệ thống camera kép 200MP Hasselblad, nổi bật với cảm biến chính 200MP đến từ Sony, hỗ trợ tăng cường lượng ánh sáng thu vào thêm 10% so với Find X8 Ultra. Sức mạnh phần cứng này được tối ưu nhờ công nghệ phơi sáng ba tầng theo thời gian thực ở cả tiêu cự 1x và 2x.

Find X9 series đã chính thức trình làng.

Camera Tele chân dung Hasselblad 3x trên Find X9 Ultra sở hữu độ phân giải 200MP cùng tiêu cự 70mm, giúp nâng cấp khả năng thu sáng trên mỗi điểm ảnh lên tới 36% so với thế hệ trước và bảo toàn chất lượng hình ảnh ấn tượng hơn 23% ngay cả ở mức thu phóng 6x, theo công bố của hãng.

Đặc biệt, trong khi hầu hết các mẫu smartphone cao cấp hiện nay bị giới hạn khả năng zoom quang học ở mức 3x đến 5x do rào cản về không gian linh kiện, Find X9 Ultra đã tạo nên một bước ngoặt khi tích hợp thành công khả năng zoom quang học thực 10x. Đột phá này được hiện thực hóa nhờ cấu trúc quang học hoàn toàn mới, cho phép thu gọn đáng kể mô-đun camera để giữ thiết kế mỏng nhẹ.

Cụm camera là điểm nhấn trên Find X9 series.

Còn Find X9s hướng đến những người dùng yêu thích trải nghiệm cao cấp trong thiết kế gọn nhẹ và linh hoạt. Sản phẩm có độ dày 7,99mm, màn hình 6,59-inches với viền siêu 1,15mm cùng độ sáng tối đa 3.600 nit. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69, đạt chứng nhận 5 sao của Swiss SGS về khả năng chống rơi và va đập.

Camera chính 50MP trên Find X9s tích hợp chống rung quang học OIS. Camera Tele Hasselblad 50MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch. Camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 120 độ hỗ trợ ghi lại những khung cảnh rộng.

Chế độ chân dung Hasselblad cho ảnh có hiệu ứng xóa phông được hỗ trợ bởi AI. Người dùng có thể kiểm soát thủ công các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét và cân bằng sáng, đồng thời tích hợp 16 bộ giả lập màu phim. Chế độ XPan giả lập máy ảnh Hasselblad XPan huyền thoại, cho phép chụp ảnh với tỷ lệ panorama 65:24.

Hiện, Oppo chưa công bố giá bán của bộ đôi này tại thị trường Việt Nam.