Quyết định mua iPhone 1 TB tưởng “ngớ ngẩn” hóa ra rất đúng

Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng lâu dài, đặc biệt khi thường xuyên lưu trữ ảnh, video chất lượng cao hoặc nội dung ngoại tuyến, đây có thể được xem là quyết định hợp lý hơn tưởng tượng. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh người dùng chọn mua các mẫu đã qua sử dụng, vốn có mức chênh lệch giá không quá lớn, trong khi lợi ích lâu dài lại khá lớn.

Có những lý do khiến việc mua iPhone 1 TB là lựa chọn đúng đắn.

Sau vài năm sử dụng, lợi ích của dung lượng lớn như 1 TB thường thể hiện rõ hơn. Người dùng có thể thoải mái tải phim từ các nền tảng streaming để xem khi di chuyển, cài đặt game nặng hoặc lưu trữ dữ liệu mà không cần thường xuyên dọn bộ nhớ. Kết quả là, trải nghiệm sử dụng liền mạch và ít áp lực quản lý dung lượng.

Để có cái nhìn rõ hơn, lấy ví dụ với mẫu iPhone 14 Pro được ra mắt cách đây hơn 3 năm. Về hiệu năng, dòng chip A16 trên iPhone 14 Pro vẫn đủ mạnh để đáp ứng hầu hết nhu cầu hiện tại, kể cả khi các thế hệ iPhone mới ra mắt. Apple cũng thường hỗ trợ cập nhật iOS trong nhiều năm, nên một thiết bị cao cấp có thể sử dụng ổn định khoảng 5-6 năm nếu được bảo dưỡng tốt, chẳng hạn thay pin khi dung lượng giảm xuống dưới mức tối ưu.

Người dùng thường xuyên lưu trữ dữ liệu vào iPhone, hãy nghĩ đến bản 1 TB.

Với dung lượng lưu trữ 1 TB, việc người dùng tiếp tục sử dụng thiết bị trong khoảng thời gian này mà không phải lo dọn dẹp bộ nhớ trong là điều hoàn toàn dễ dàng.

Ngoài ra, xu hướng tăng giá linh kiện bán dẫn và bộ nhớ flash do nhu cầu công nghệ (như AI và điện toán hiệu năng cao) cũng có thể ảnh hưởng đến giá smartphone tương lai. Vì vậy, chọn dung lượng lớn ngay từ đầu đôi khi giúp giảm nhu cầu nâng cấp sớm, ngay cả khi số tiền chi ra ban đầu có thể cao hơn nhiều.

Khi nào nên cân nhắc iPhone 1 TB? ✅ Thường xuyên quay video 4K, chụp ảnh RAW hoặc lưu trữ nhiều dữ liệu. ✅ Hay tải phim, nhạc, game để dùng ngoại tuyến khi di chuyển. ✅ Muốn sử dụng điện thoại lâu dài mà không lo đầy bộ nhớ. ✅ Không muốn phụ thuộc nhiều vào iCloud hoặc ổ lưu trữ ngoài. Camera iPhone hiện nay có độ phân giải đến 48 MP. Khi nào không cần iPhone 1 TB? ❌ Chủ yếu dùng mạng đám mây để lưu ảnh, tài liệu. ❌ Ít chơi game nặng hoặc quay video dung lượng lớn. ❌ Thường xuyên nâng cấp điện thoại sau 2-3 năm.

Tóm lại: iPhone dung lượng 1 TB không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng với người muốn sự thoải mái lâu dài và hạn chế nâng cấp sớm, đây hoàn toàn có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.