Chiếc iPhone Pro Max trông rất thời thượng, cứng cáp và chụp đẹp để du Xuân

iPhone 14 Pro Max nổi bật với màn hình lớn 6,7 inch cho tần số quét lên đến 120Hz, mang đến trải nghiệm xem phim trực tuyến tuyệt vời. Màn hình cung cấp độ phân giải 2.778 x 1.284 pixel giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào khi theo dõi các trận bóng đá. Đặc biệt, sản phẩm trang bị chip A16 Bionic cung cấp hiệu năng vượt trội.

iPhone 14 Pro Max có giá khoảng 16 triệu đồng cho sản phẩm likenew.

Giá khởi điểm của iPhone 14 Pro Max cho bản 128 GB cách đây hơn ba năm là 33,99 triệu đồng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các mẫu iPhone thế hệ mới, giá của sản phẩm đã giảm mạnh và hiện chỉ còn khoảng 16 triệu đồng đối với các mẫu likenew do Apple đã ngừng sản xuất từ hơn 2 năm trước.

Nếu cảm thấy cần một iPhone đời cũ nhưng vẫn giữ những nét hiện đại, iPhone 14 Pro Max được xem là lựa chọn rất lý tưởng, đặc biệt khi nhìn vào thông số kỹ thuật trên thiết bị. Ngoài chip A16 Bionic như đã đề cập, iPhone 14 Pro Max còn sở hữu RAM 6 GB mạnh mẽ, màn hình OLED, pin 4.323 mAh, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID, camera ba ống kính với cảm biến chính 48 MP chụp sắc nét, hỗ trợ 2 SIM (1 eSIM và 1 SIM vật lý), MagSafe và bộ nhớ trong 128 GB.

Đây là mẫu iPhone đầu tiên trên thị trường có Dynamic Island.

Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi mua iPhone 14 Pro Max. Đầu tiên, đây là mẫu máy đã qua sử dụng và được bán dưới dạng likenew, điều khá phổ biến sau hơn 3 năm kể từ khi ra mắt. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua iPhone đã qua sử dụng, tốt nhất chọn các cửa hàng uy tín để đảm bảo nhận được sản phẩm như mong muốn. Các sản phẩm likenew được cung cấp trên các cửa hàng này đã được kiểm tra, thử nghiệm và vệ sinh chuyên nghiệp, thậm chí bảo hành đến 12 năm thông qua gói mở rộng, dù rằng không được Apple chứng nhận.

Một nhược điểm khác là iPhone 14 Pro Max không hỗ trợ Apple Intelligence - nền tảng trí tuệ nhân tạo của Apple, vốn chỉ có trên các mẫu iPhone từ 15 Pro trở lên. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể sử dụng các ứng dụng AI khác như ChatGPT, Grok hoặc Google Gemini trên thiết bị.

Các sản phẩm likenew có những nhược điểm mà người dùng cũng nên chú ý.

Tóm lại, iPhone 14 Pro Max vẫn là một lựa chọn hấp dẫn và là quyết định mua sắm thông minh, miễn là người dùng không ngại việc sở hữu một chiếc iPhone likenew. Với mức giá hiện tại, sản phẩm rẻ hơn chưa đến một nửa, thậm chí hơn nữa đối với các mẫu dung lượng bộ nhớ trong lớn hơn.