Galaxy S27 sẽ sớm đến tay Samfan vào tháng 1 năm sau

Samsung có thể đưa dòng Galaxy S27 trở lại lịch trình ra mắt quen thuộc vào đầu năm. Sau khi Galaxy S26 được công bố muộn hơn thường lệ tại sự kiện ngày 25/2/2026, những dữ liệu chứng nhận mới cho thấy thế hệ flagship tiếp theo có khả năng xuất hiện ngay trong tháng 1/2027.

Dòng Galaxy S27 có thể ra mắt vào tháng 1/2027

Thông tin được tài khoản Anvin chia sẻ trên mạng xã hội X. Theo dữ liệu từ cơ sở chứng nhận 3C của Trung Quốc, hai mẫu Galaxy S27 và Galaxy S27+ đã xuất hiện với tên mã lần lượt là SM-S9520 và SM-S9560, đồng thời cung cấp manh mối ban đầu về khả năng sạc của hai thiết bị.

Ảnh minh họa.

Theo quy luật ra mắt các thế hệ Galaxy S trước đây, chứng nhận 3C thường xuất hiện vài tháng trước thời điểm Samsung chính thức giới thiệu sản phẩm. Galaxy S26 được cấp chứng nhận vào tháng 1/2026, trước khi ra mắt chính thức ngày 11/3/2026. Trong khi đó, Galaxy S25 được chứng nhận vào tháng 9/2024 và trình làng vào tháng 1/2025.

Nếu tiếp tục dựa trên khoảng thời gian này, khả năng Galaxy S27 Series sẽ xuất hiện vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, chứng nhận 3C không thể xác nhận chính xác ngày Samsung tổ chức sự kiện. Lịch trình cuối cùng vẫn có thể thay đổi tùy tiến độ phát triển và sản xuất.

Tin đồn về dòng Galaxy S27.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở khả năng sạc. Dữ liệu hiện tại cho thấy Galaxy S27 có thể tiếp tục hỗ trợ sạc tối đa 25W, Galaxy S27+ có thể duy trì mức 45W. Nếu thông tin này chính xác, Samsung sẽ không nâng tốc độ sạc cho hai phiên bản này.

Việc giữ nguyên thông số không nhất thiết đồng nghĩa trải nghiệm sạc sẽ không thay đổi. Galaxy S26 và Galaxy S26+ trên thực tế được ghi nhận có thời gian sạc nhanh hơn thế hệ tiền nhiệm trong các bài kiểm tra, cho thấy những tối ưu hóa về quản lý năng lượng.

Galaxy S27 sẽ được thay đổi hơn ở phần cứng

Khả năng Samsung trở lại lịch ra mắt tháng 1 cũng được đặt trong bối cảnh dòng Galaxy S26 ghi nhận một số biến động về doanh số trước thời điểm Unpacked. Dù Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý I/2026, doanh số cộng dồn trong những tuần trước sự kiện giới thiệu Galaxy S26 đã giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

So sánh dung lượng pin và thời lượng pin giữa các dòng Galaxy S.

Điều này chưa đủ để khẳng định Samsung sẽ đẩy lịch Galaxy S27 lên tháng 1 nhằm tác động đến kết quả kinh doanh. Nếu không có vấn đề liên quan đến quá trình phát triển khiến sản phẩm phải trì hoãn, việc trở lại lịch trình tháng 1 vốn quen thuộc với dòng Galaxy S có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Dòng Galaxy S27 được kỳ vọng sẽ có bốn phiên bản. Bên cạnh lịch ra mắt, thế hệ mới còn được đồn đoán sở hữu những thay đổi về thiết kế.

Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng của Samsung trong vài tuần đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý hơn là Galaxy S27 Ultra có thể được nâng cấp dung lượng pin. Một số thông tin rò rỉ trước đó cũng đề cập tới việc Samsung phát triển màn hình có khả năng tự phục hồi.

Nếu các nâng cấp này xuất hiện trên sản phẩm thương mại, người dùng có thể được hưởng lợi trực tiếp ở thời lượng sử dụng, độ bền màn hình và trải nghiệm tổng thể. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, các chi tiết về Galaxy S27 vẫn chủ yếu dựa trên thông tin rò rỉ và dữ liệu chứng nhận sớm.