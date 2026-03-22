OPPO Pad Mini lộ diện với thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng “không hề mini”

Theo Gizmochina, OPPO đang phát triển hai mẫu máy tính bảng cao cấp mang tên Pad 5 Pro và Pad Mini. Leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã cung cấp những chi tiết quan trọng về phiên bản Pro và mới đây đã trở lại với thông tin mới về OPPO Pad Mini.

Nguồn tin cho biết, OPPO Pad Mini sẽ nhắm đến đối tượng người dùng tìm kiếm một máy tính bảng nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, với định vị tương tự như Huawei MatePad Mini. Đây là một hướng đi hợp lý, khi phân khúc tablet mini cao cấp hiện vẫn còn thiếu nhiều lựa chọn nổi bật.

Cụ thể, OPPO Pad Mini sẽ có thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng cân bằng. Máy được trang bị màn hình 8.8 inch tùy chỉnh với tần số quét cao, giúp nó trở thành một lựa chọn nhỏ gọn trong phân khúc cao cấp. Về camera, thiết bị sẽ có camera trước 8 megapixel và camera sau 13 megapixel. Bên trong, OPPO Pad Mini sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, hứa hẹn mang đến hiệu suất ấn tượng cho người dùng.

Mặc dù nguồn tin chưa tiết lộ dung lượng pin của OPPO Pad Mini, nhưng đã xác nhận rằng thiết bị sẽ hỗ trợ sạc nhanh 67W. Máy sẽ có bốn cấu hình để người dùng lựa chọn: 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB và 16GB + 512GB, cùng với các màu sắc như Tím Monet, Vàng Dawn và Nâu Mocha.

Dự kiến, OPPO sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt vào tháng 4 tại Trung Quốc để giới thiệu các mẫu điện thoại thông minh Find X9 Ultra và Find X9s Pro. Rất có thể, OPPO Pad Mini và Pad 5 Pro cũng sẽ được ra mắt chính thức tại sự kiện này. Ngoài ra, các báo cáo gần đây cho biết OnePlus cũng đang phát triển máy tính bảng OnePlus Pad 3 Pro và Pad Mini, được cho là phiên bản đổi tên của OPPO Pad 5 Pro và Pad Mini.