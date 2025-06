Canh bạc lớn của Nothing Phone 3: Giá đắt đỏ nhưng lại dùng chip "hạng 2"?

Nothing đang chuẩn bị cho màn ra mắt được mong đợi nhất của mình vào ngày 1/7 tới với Nothing Phone 3, một thiết bị mà hãng tự gọi là mẫu "flagship thực thụ". Đánh dấu một bước tiến lớn, đây sẽ là lần đầu tiên một chiếc điện thoại Nothing được phân phối chính thức tại thị trường Mỹ qua Amazon, với mức giá ấn tượng là 800 USD (khoảng 20,8 triệu đồng), tăng 200 USD so với thế hệ trước.

Nothing Phone 3 ra mắt với giá cao hơn nhưng chip xử lý không ấn tượng.

Tuy nhiên, đằng sau sự tự tin và mức giá cao cấp là một quyết định chiến lược đầy tranh cãi vừa được Nothing xác nhận, khi "bộ não" của Phone 3 sẽ không phải là con chip mạnh nhất. Thay vì sử dụng Snapdragon 8 Elite hàng đầu của Qualcomm, thiết bị sẽ được trang bị Snapdragon 8s Gen 4 – một con chip cận cao cấp.

Điều này ngay lập tức đặt Nothing Phone 3 vào một thế khó. Về hiệu năng, nó chắc chắn là một bước nhảy vọt so với Phone 2, với CPU nhanh hơn 36% và GPU mạnh hơn 88%. Nothing hứa hẹn một trải nghiệm "nhanh nhạy hơn nhiều", đủ sức làm hài lòng hầu hết người dùng.

Dù vậy, nó sẽ không thể cạnh tranh về sức mạnh xử lý thô với các đối thủ trực tiếp như Samsung Galaxy S25 hay OnePlus 13, những chiếc điện thoại dự kiến sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite. Vấn đề nằm ở chỗ, với giá 800 USD, Nothing Phone 3 có giá ngang bằng với phiên bản tiêu chuẩn của Galaxy S25.

Câu hỏi lớn được đặt ra rằng liệu người dùng có sẵn sàng bỏ ra số tiền tương đương một chiếc flagship hàng đầu để nhận về một thiết bị có hiệu năng thấp hơn? Thành công của Nothing Phone 3 giờ đây sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu thiết kế độc đáo (có thể sẽ loại bỏ hệ thống đèn Glyph), trải nghiệm phần mềm và bản sắc thương hiệu của Nothing có đủ sức nặng để thuyết phục người dùng bỏ qua cuộc chiến về thông số cấu hình hay không. Đây thực sự là một canh bạc lớn của thương hiệu đến từ Anh quốc.