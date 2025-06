Đây là mẫu smartphone “cú đấm thép” nhằm vào Apple và Samsung

Carl Pei, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Nothing, đã gọi Nothing Phone 3 là “chiếc smartphone thực sự đầu tiên”. Theo thông tin từ TechCrunch, người tiêu dùng Mỹ sẽ có thể mua Nothing Phone 3 từ Amazon và trang web chính thức của Nothing.

Nothing Phone 3 sẽ là bản kế nhiệm của Nothing Phone 2 được chú ý trước đó.

Hiện tại chưa có nhà mạng nào của Mỹ hỗ trợ sản phẩm này, nhưng AT&T và T-Mobile đã có mạng lưới 4G và 5G hoạt động, điều này làm tăng sức hấp dẫn của Nothing Phone 3 đối với người tiêu dùng Mỹ. Trước đây, các sản phẩm của Nothing chỉ hỗ trợ kết nối hạn chế tại Bắc Mỹ và người dùng phải tham gia chương trình beta để sở hữu thiết bị, dẫn đến việc hỗ trợ sau bán hàng rất hạn chế.

Lần này, Nothing đã tập trung nhiều hơn vào thị trường Bắc Mỹ và đã đạt được thỏa thuận với Best Buy để phân phối sản phẩm tại Canada. Carl Pei cho biết: “Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi đang xây dựng cho mục tiêu dài hạn và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo tại Mỹ. Nothing Phone 3 không chỉ là một lần ra mắt khác, mà là tín hiệu cho thấy chúng tôi đang ở đâu với tư cách là một công ty”.

Pei cũng nhấn mạnh rằng Nothing đang tìm cách phá vỡ sự thống trị của các nhà sản xuất hiện tại ở Mỹ, cho rằng “đây là sản phẩm phù hợp và là thời điểm phù hợp để bắt đầu mở rộng quy mô ở Bắc Mỹ”. Mặc dù thị trường smartphone tại Mỹ hiện đang bị chi phối bởi hai công ty lớn nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn đang tìm kiếm sự khác biệt.

Carl Pei tự tin khoe Nothing Phone 3, dù sản phẩm vẫn được làm mờ.

Triết lý thiết kế của Nothing đang giúp sản phẩm nổi bật trong một thị trường mà các thiết bị thường có thiết kế tương tự. Với tư duy thách thức, Pei hy vọng công ty sẽ thu hút người dùng đến với Nothing Phone 3, đặc biệt khi ông hứa hẹn rằng sản phẩm này sẽ được chế tạo bằng “vật liệu cao cấp”.

Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu những yếu tố này có đủ để thuyết phục người dùng Android và iPhone từ bỏ thiết bị hiện tại của họ để chuyển sang một sản phẩm mới có giá gần 1.000 USD (26 triệu đồng) hay không?

Sự kiện ra mắt Nothing Phone 3 sẽ diễn ra vào ngày 1/7, cùng với bộ tai nghe đầu tiên mang tên Headphones 1. Người tiêu dùng tất nhiên đang háo hức chờ đợi những thông tin chi tiết về giá cả, thiết kế và các vật liệu cao cấp được sử dụng trong sản phẩm. Mặc dù Nothing Phone 2 đã nhận được nhiều lời khen ngợi về thiết kế và hiệu năng nhưng liệu Nothing Phone 3 có đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm hàng đầu hiện nay hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.