Tại sao các thương hiệu smartphone "ngách" khó địch lại Apple và Samsung?

Thị trường smartphone không chỉ xoay quanh các mẫu smartphone phổ thông hay flagship quen thuộc. Những smartphone “ngách” như Unihertz Titan 2 Elite thường thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khác lạ và cảm giác hoài cổ. Tuy vậy, dù có ý tưởng độc đáo, nhóm sản phẩm này vẫn gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các dòng iPhone hay Galaxy. Nguyên nhân không hẳn đến từ phần cứng, chủ yếu nằm ở khả năng hỗ trợ phần mềm dài hạn.

Hỗ trợ phần mềm yếu là điểm yếu chí mạng

Một khảo sát gần đây cho thấy, hơn 63% người dùng cho rằng lý do khiến họ ngần ngại lựa chọn smartphone ngách là thời gian cập nhật phần mềm không rõ ràng. Khi smartphone ngày càng gắn bó với công việc và dữ liệu cá nhân, người dùng muốn thiết bị của mình được cập nhật hệ điều hành và vá bảo mật trong nhiều năm.

Ảnh minh họa.

Khoảng 25% người tham gia khảo sát lại có quan điểm cởi mở hơn, sẵn sàng thử smartphone mới nếu phần cứng đủ khác biệt dù hỗ trợ phần mềm chưa thật sự mạnh. Tuy nhiên, nhóm người không quan tâm đến cập nhật vì thay smartphone thường xuyên hoặc sử dụng ROM tùy chỉnh chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Điều này phản ánh thực tế rằng đa số người dùng phổ thông đặt yếu tố ổn định và an toàn lên hàng đầu.

Với người tiêu dùng, việc một chiếc điện thoại không được cập nhật kịp thời có thể dẫn đến rủi ro bảo mật, lỗi ứng dụng và giảm giá trị sử dụng lâu dài. Đây là điểm khiến nhiều smartphone thú vị về ý tưởng nhưng khó trở thành lựa chọn chính.

Độ tin cậy vẫn quan trọng hơn sự mới lạ

Kết quả khảo sát cũng cho thấy một xu hướng rõ ràng: người dùng ngày càng ưu tiên độ ổn định hơn là sự khác biệt. Dù một số smartphone ngách có bàn phím vật lý, thiết kế lạ mắt hay trải nghiệm độc đáo nhưng phần lớn khách hàng vẫn chọn những thương hiệu smartphone đảm bảo hỗ trợ lâu dài.

Các dòng iPhone và Galaxy không phải lúc nào cũng dẫn đầu về camera hay dung lượng pin nhưng lợi thế lớn nằm ở hệ sinh thái ổn định và chu kỳ cập nhật dài. Điều này giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều năm, không lo lỗi thời quá nhanh.

Từ góc nhìn thực tế, nhiều người không thay điện thoại mỗi năm. Một smartphone hoạt động ổn định, được cập nhật đều đặn và giữ giá tốt sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn so với một sản phẩm độc đáo nhưng thiếu cam kết hỗ trợ.

Cơ hội nào cho các hãng smartphone nhỏ?

Dù gặp nhiều khó khăn, các nhà sản xuất smartphone ngách vẫn có cơ hội nếu giải quyết được bài toán phần mềm. Một số mẫu smartphone gần đây đã bắt đầu hứa hẹn thời gian hỗ trợ lên tới 5 năm, tiệm cận với chính sách mà các hãng lớn từng áp dụng trước đây. Nếu các bản cập nhật được phát hành đúng hạn, đây có thể là bước tiến quan trọng giúp các thương hiệu nhỏ xây dựng lòng tin.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, việc duy trì hỗ trợ lâu dài không hề dễ dàng về mặt chi phí, nhất là khi các smartphone này thường có giá bán thấp hơn nhiều so với flagship. Do đó, giải pháp khả thi có thể nằm ở việc cân bằng giữa mức giá hợp lý và thời gian hỗ trợ đủ dài để đảm bảo trải nghiệm ổn định cho người dùng.

Nhìn rộng hơn, sự tồn tại của smartphone ngách vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo của ngành công nghiệp. Những ý tưởng mới dù chưa hoàn hảo sẽ giúp thị trường smartphone tránh rơi vào sự lặp lại. Nhưng để thật sự cạnh tranh, các thương hiệu smartphone nhỏ cần chứng minh rằng sản phẩm của mình không chỉ khác biệt mà còn đáng tin cậy trong thời gian dài.