Người dùng sắp được “giải phóng” nhờ làn sóng smartphone pin trâu

Tuy nhiên, trong năm 2026, dung lượng pin đang nổi lên như một yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đua này. Những chiếc điện thoại với pin lên tới 9.000 mAh đang xuất hiện ngày một nhiều hơn, mang lại thời gian sử dụng mà trước đây chỉ có thể tưởng tượng.

Sự trỗi dậy của smartphone pin 9.000 mAh

Dung lượng pin trên các thiết bị cao cấp trước đây thường chỉ khoảng 5.000 mAh. Gần đây, các thương hiệu Trung Quốc đã bắt đầu giới thiệu những mẫu điện thoại với pin 6.000 mAh và thậm chí 7.000 mAh. Tuy nhiên, họ không dừng lại ở đó. Một ví dụ điển hình là Redmi Turbo 5 Max với pin 9.000 mAh kết hợp cùng nền tảng Dimensity 9500S, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thời lượng pin và hiệu năng.

Ngoài ra, OnePlus cũng đã ra mắt Turbo 6 và Turbo 6V với dung lượng pin tương tự. Thậm chí, có thông tin cho rằng Honor Magic 9 cũng sẽ sở hữu pin khủng này. Các thiết bị như Honor Power 2 và Honor Win series còn được trang bị pin lên đến 10.000 mAh, cho thấy rõ ràng rằng thời lượng pin đang trở thành yếu tố quan trọng trong thiết kế điện thoại.

Lý do các thương hiệu chú trọng đến dung lượng pin

Câu trả lời rất đơn giản: thời gian sử dụng thực tế đã trở thành một tính năng cao cấp. Pin lớn hơn đồng nghĩa với thời gian sử dụng lâu hơn, cho phép người dùng xem video, chơi game mà không cần lo lắng về việc sạc pin giữa ngày.

Những chiếc điện thoại có pin 9.000 mAh có thể hoạt động liên tục hơn hai ngày mà không ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu năng. Hơn nữa, công nghệ sạc nhanh giúp giảm thời gian sạc, từ đó đảm bảo rằng pin lớn không trở thành gánh nặng.

Cuộc chiến thông số kỹ thuật mới

Truyền thống, cuộc chiến thông số kỹ thuật tập trung vào chip, camera và RAM. Tuy nhiên, vào năm 2026, dung lượng pin đang trở thành yếu tố khác biệt trong tiếp thị sản phẩm. Người dùng ngày càng coi trọng thời gian sử dụng lâu dài, và sự cạnh tranh giữa các thương hiệu đang thúc đẩy cả dung lượng và hiệu quả sử dụng pin.

Điều này không thay thế hiệu năng hay đổi mới camera trên smartphone mà đơn giản là bổ sung cho chúng. Một chiếc điện thoại có pin lớn nhưng hiệu năng kém sẽ không thu hút người dùng.