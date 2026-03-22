Những thiết bị tuyệt đối không nên dùng pin sạc

Tuy nhiên, không phải thiết bị nào cũng phù hợp với pin sạc. Việc sử dụng pin sạc cho những thiết bị nhất định có thể gây hại cho chức năng và tuổi thọ của chúng, và dưới đây là một số thiết bị mà người dùng nên tránh sử dụng pin sạc.

Hệ thống báo khói và báo động an ninh

Hệ thống báo khói và báo động an ninh là những thiết bị quan trọng trong mỗi gia đình. Chúng cần hoạt động hiệu quả khi cần thiết, nhưng pin sạc có tốc độ tự xả cao, dẫn đến hết điện sau vài tháng không sử dụng. Ngược lại, pin kiềm dùng một lần có thể duy trì năng lượng lâu hơn và làm cho chúng trở thành lựa chọn an toàn hơn cho các thiết bị này.

Đồng hồ treo tường

Đồng hồ treo tường tiêu thụ rất ít điện năng, do đó pin kiềm là lựa chọn lý tưởng. Việc sử dụng pin sạc có thể gây bất tiện vì người dùng sẽ phải sạc thường xuyên, đặc biệt khi đồng hồ thường được treo ở vị trí cao. Hơn nữa, pin kiềm có tuổi thọ cao hơn giúp người dùng không phải thay pin thường xuyên.

Điều khiển từ xa cho TV và máy lạnh

Các điều khiển từ xa cho TV và máy lạnh thường không được sử dụng liên tục, dẫn đến việc pin sạc có thể hao điện ngay cả khi không sử dụng. Hơn nữa, pin sạc có điện áp thấp hơn và có thể gây ra sự không chính xác trong việc hiển thị mức pin. Do đó, pin không sạc lại là lựa chọn hợp lý hơn cho các thiết bị này.

Đèn dự phòng khẩn cấp và đèn pin

Đèn dự phòng và đèn khẩn cấp thường chỉ được dùng trong những tình huống khẩn cấp, trong khi đó, pin sạc không đáng tin cậy cho những thiết bị này do tốc độ tự xả cao. Đối với trường hợp này, pin kiềm sẽ cung cấp năng lượng ổn định hơn, từ đó đảm bảo đèn hoạt động khi cần thiết.

Các thiết bị nhạy cảm với điện áp cũ hơn

Nhiều thiết bị điện tử cũ, như đồ chơi điều khiển từ xa và một số máy ảnh, được thiết kế để sử dụng pin kiềm với điện áp 1.5V. Việc sử dụng pin sạc có thể khiến thiết bị không hoạt động. Tuy nhiên, một số loại pin sạc mới được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị này, như các mẫu pin sạc USB-C có thể là lựa chọn thay thế hợp lý.

Tóm lại, khi lựa chọn pin cho các thiết bị gia dụng, người dùng hãy luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hiệu suất và độ bền của thiết bị.