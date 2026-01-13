Những thiết bị tưởng vô hại nhưng gây hại cho smartphone

Tuy nhiên, không phải mọi thiết bị kết nối qua USB của smartphone đều an toàn. Dưới đây là 5 thứ mà người dùng nên tránh cắm vào cổng USB để bảo vệ điện thoại của mình.

Bộ sạc nhanh không được chứng nhận, cáp sạc giá rẻ

Nhiều người dùng thường tìm kiếm bộ sạc thay thế khi bộ sạc gốc không có trong hộp điện thoại. Tuy nhiên, cần thận trọng với các sản phẩm giá rẻ từ những thương hiệu ít nổi tiếng. Những bộ sạc này thường thiếu chứng nhận an toàn và không có các giao thức điều chỉnh điện áp, những điều có thể gây hỏng hóc cho linh kiện điện thoại. Việc quản lý nhiệt và dòng điện kém trong quá trình sạc nhanh có thể làm giảm tuổi thọ pin và thậm chí gây hư hại cho cổng sạc.

Trong khi đó, dù là phụ kiện thiết yếu cho smartphone, nhưng việc sử dụng cáp sạc giá rẻ có thể dẫn đến những chi phí cao hơn trong tương lai. Thiếu chứng nhận về quản lý dòng điện và nhiệt độ có thể làm hỏng linh kiện bên trong điện thoại, gây ra tình trạng quá nhiệt và ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Thiết bị lưu trữ không xác định

Khi kết nối với các thiết bị lưu trữ ngoài qua cổng USB, người dùng nên tránh sử dụng ổ đĩa không thuộc sở hữu của mình. Việc này có thể khiến người dùng trở thành nạn nhân của phần mềm độc hại, ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu cá nhân.

Hơn nữa, các thiết bị này cần nguồn điện phù hợp để hoạt động, và điện thoại có thể không đủ mạnh để cung cấp nguồn điện đó. Điều này có thể dẫn đến hỏng hóc dữ liệu trên thiết bị lưu trữ, thậm chí xóa toàn bộ thông tin. Do đó, việc kết nối với ổ đĩa không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả điện thoại và thiết bị lưu trữ.

Trạm sạc công cộng

Trạm sạc công cộng có thể rất tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Nhiều hacker lợi dụng những điểm sạc này để lây lan phần mềm độc hại vào điện thoại của người dùng mà họ không hề hay biết. Những phần mềm này có thể truy cập vào dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu và thông tin ngân hàng.

Mặc dù hầu hết smartphone hiện nay đều cảnh báo khi có hoạt động truyền dữ liệu, một số tin tặc vẫn tìm cách vượt qua các biện pháp bảo vệ này. Nếu buộc phải sử dụng trạm sạc công cộng, tốt hơn hết là người dùng nên trang bị thiết bị chặn dữ liệu USB để bảo vệ thông tin cá nhân.

Phụ kiện không được chứng nhận và giá rẻ

Trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm thú vị như quạt mini, camera nội soi hay đèn LED có thể kết nối với điện thoại. Tuy nhiên, không phải tất cả đều an toàn. Nguồn điện không đủ có thể khiến thiết bị quá nóng hoặc làm hỏng mạch sạc của điện thoại.

Hơn nữa, những phụ kiện này có thể làm giảm tuổi thọ pin và gây hại cho thiết bị trong thời gian dài. Việc cắm và rút các phụ kiện này liên tục cũng có thể làm hỏng chân cắm cổng USB.