Kết quả tháng 12/2025 cho thấy Qualcomm đã giành lại ngôi vị số một trong phân khúc cao cấp, trong khi MediaTek tiếp tục khẳng định vị thế thống trị ở phân khúc tầm trung cao cấp.

Đứng đầu bảng xếp hạng phân khúc cao cấp là RedMagic 11 Pro+ với điểm số trung bình 4.118.828, trở thành thiết bị đầu tiên vượt qua mốc 4,1 triệu điểm. Theo sát là iQOO 15 và OnePlus 15. Đáng chú ý, năm thiết bị đứng đầu đều sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm, cho thấy đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm hiệu năng tối ưu trong phân khúc Android vào năm 2026.

Những chiếc điện thoại Android cao cấp mạnh mẽ nhất trên AnTuTu vào tháng 12/2025.

MediaTek cũng ghi dấu ấn với hai thiết bị đứng ở vị trí thứ sáu và thứ bảy là vivo X300 Pro và Oppo Find X9 Pro, cả hai đều trang bị chip Dimensity 9500. Mặc dù thông số kỹ thuật có phần kém hơn, nhưng sự khác biệt không đáng kể. Top 10 còn có sự góp mặt của Honor Magic8 Pro, phiên bản Magic8 tiêu chuẩn và nubia Z80 Ultra, tất cả đều sử dụng chip của Qualcomm.

Trong phân khúc tầm trung cao cấp, tình hình lại hoàn toàn khác. MediaTek không cho đối thủ có cơ hội khi Oppo Reno15 Pro và Reno15 (trang bị chip Dimensity 8450) đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Theo sau là Realme Neo7 SE và iQOO Z10 Turbo. Trong phân khúc này, 9/10 smartphone sử dụng chip Dimensity, trong khi Qualcomm chỉ xuất hiện ở vị trí thứ 9 với Realme GT Neo6 SE, trang bị Snapdragon 7+ Gen 3.

Những chiếc điện thoại Android tầm trung cao cấp mạnh mẽ nhất trên AnTuTu vào tháng 12/2025.

Thống kê này cho thấy chiến lược của các thương hiệu trong năm tới tại Bồ Đào Nha và Châu Âu. Nếu cần kiếm hiệu năng tối đa trong một thiết bị cao cấp, Qualcomm gần như luôn là lựa chọn hàng đầu. Ngược lại, nếu muốn một thiết bị cân bằng với mức giá phải chăng hơn, MediaTek sẽ là sự lựa chọn hợp lý.