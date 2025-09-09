Để tiết kiệm tiền điện, hãy nhớ rút phích cắm các thiết bị này vào ban đêm

Một trong những cách đơn giản để tiết kiệm điện là rút phích cắm các thiết bị gia dụng không sử dụng. Nhiều thiết bị điện tử vẫn tiêu thụ điện năng khi ở chế độ chờ, một hiện tượng được gọi là “điện chờ”. Những thiết bị này, thường được gọi là “thiết bị hút năng lượng”, có thể gây tốn kém hơn so với những thiết bị khác.

Rút phích cắm một số thiết bị qua đêm sẽ giúp tiết kiệm được một khoản không nhỏ.

Nếu đang cảm thấy lo lắng không biết những thiết bị nào ảnh hưởng lớn đến hóa đơn tiền điện vào cuối mỗi tháng, người dùng nên cân nhắc rút phích cắm điện của những thiết bị này vào ban đêm. Lưu ý rằng, để tiết kiệm điện, người dùng không cần phải rút phích cắm tất cả các thiết bị trong nhà.

Hãy bắt đầu với những thiết bị ít sử dụng như bộ sạc pin, đầu phát Blu-ray và giường sưởi ấm cho thú cưng. Đối với các thiết bị thường xuyên sử dụng, hãy chú ý đến những thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng và chỉ cắm điện khi cần thiết.

Hãy nhớ rút phích cắm máy pha cà phê do mức tiêu hao điện cao ở chế độ chờ.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, máy pha cà phê là một trong những thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất, với mức tiêu thụ lên tới 70 watt mỗi năm khi không hoạt động. Các máy pha cà phê truyền thống có thể tiêu tốn điện để duy trì các tính năng như màn hình LCD hoặc bộ hẹn giờ. Nếu không cần giữ ấm, hãy cân nhắc rút phích cắm máy pha cà phê. Đối với những người thường quên, phích cắm hẹn giờ có thể là giải pháp hữu ích.

Máy tính để bàn cũng ngốn không ít điện khi ở chế độ chờ.

Máy tính để bàn cũng là một thủ phạm tiêu thụ điện khi ở chế độ chờ. Theo tính toán, một máy tính để bàn trung bình có thể làm tăng hóa đơn tiền điện thêm 23 USD mỗi năm. Việc rút phích cắm máy tính sẽ giúp tiết kiệm điện, mặc dù có thể gây bất tiện khi khởi động lại mỗi ngày.

Với máy chơi game, mà đặc biệt là PS5, cũng tiêu thụ điện đáng kể khi ở chế độ nghỉ. Chế độ này cho phép máy tự cập nhật và sạc thiết bị nhưng có thể tiêu tốn từ 3,8 đến 4,2 watt. Nếu không cần thiết, hãy tắt máy để tiết kiệm điện.

Hãy nhớ tắt máy chơi game PS5 để tiết kiệm điện.

Tóm lại, việc rút phích cắm các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng có thể giúp người dùng tiết kiệm một khoản tiền đáng kể trong hóa đơn tiền điện hàng tháng. Hãy bắt đầu từ những thiết bị dễ dàng và theo dõi mức tiêu thụ điện để có những điều chỉnh hợp lý.