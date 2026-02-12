Một số thiết bị nên bật suốt Tết để tránh rắc rối không đáng có

Tuy nhiên, có những thiết bị mà người dùng tuyệt đối không nên ngắt điện để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và bảo vệ các thiết bị điện tử, đặc biệt khi không có mặt ở nhà trong vài ngày.

Tủ lạnh

Tủ lạnh là một trong những thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong mỗi gia đình, nhưng việc duy trì nguồn điện cho nó là rất quan trọng. Tủ lạnh không chỉ bảo quản thực phẩm mà còn giữ cho thực phẩm tươi sống.

Ngắt điện tủ lạnh có thể dẫn đến hư hỏng linh kiện, giảm khả năng làm lạnh và độ bền của thiết bị. Hơn nữa, việc ngắt điện trong thời gian dài có thể gây oxy hóa, xì thủng và tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến ẩm mốc và mùi khó chịu.

Các thiết bị bảo mật

Các thiết bị bảo mật như camera an ninh, cảm biến lũ lụt, cảm biến khí gas, cảm biến cháy và cảm biến chuyển động cần được duy trì nguồn điện liên tục khi chủ nhân vắng nhà. Nếu ngắt điện, người dùng có thể gặp rủi ro về bảo mật vì những thiết bị này rất cần thiết để bảo vệ ngôi nhà.

Router Wi-Fi

Router Wi-Fi là thiết bị giúp chia sẻ Internet đến nhiều thiết bị khác trong cùng một mạng. Nó liên quan chặt chẽ đến các thiết bị kết nối hiện đại, cho phép các thiết bị tự động hóa trong nhà như cảm biến khói và camera an ninh hoạt động. Nếu ngắt điện router, các thiết bị này sẽ ngừng hoạt động và người dùng sẽ không thể điều khiển từ xa.

Các thiết bị có thể rút điện

Bên cạnh những thiết bị không nên ngắt nguồn điện, người dùng cũng nên rút điện hoàn toàn đối với một số thiết bị gia dụng nhằm tiết kiệm điện năng và đảm bảo an toàn: đồ nhà bếp (máy rửa chén bát, lò vi sóng, nồi cơm điện, bình siêu ốc,…), thiết bị giải trí (tivi, loa đài,…), dây sạc và thiết bị khác.

Ngoài ra, các thiết bị gia dụng và điện lạnh như bình nóng lạnh, máy giặt, quạt máy và điều hòa cũng nên được ngắt nguồn điện hoàn toàn khi không sử dụng. Với các thiết bị này, nên sử dụng các aptomat nếu có thể để thuận tiện hơn trong việc ngắt nhanh chóng.

Việc thực hiện những biện pháp nói trên không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn bảo vệ an toàn cho ngôi nhà khi phải rời xa một thời gian.