Xuất hiện “quái vật hiệu năng smartphone” trên AnTuTu

Hai vị trí dẫn đầu thuộc về các smartphone chơi game mới nhất từ thương hiệu iQOO và Nubia. Đáng chú ý, iQOO 15 Ultra đã soán ngôi Red Magic 11 Pro+, mẫu smartphone từng giữ vị trí số một trong tháng trước.

Bảng xếp hạng AnTuTu mới nhất.

Khi mà thị trường smartphone hiện nay có nhiều lựa chọn và thông số kỹ thuật tương tự nhau, bảng xếp hạng của AnTuTu giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm tốt nhất nếu họ coi trọng vấn đề hiệu năng. Mặc dù vậy, cả iQOO 15 Ultra và Red Magic 11 Pro+ hiện chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc và chưa có thông tin về thời điểm phát hành toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý khác trong bảng xếp hạng là sự thống trị của Qualcomm, khi chip xử lý Snapdragon 8 Ultra Gen 5 chiếm đến 9 trong 10 vị trí. Chỉ có Vivo X300 Pro với chip Dimensity 9500 của MediaTek là mẫu duy nhất không sử dụng chip của Qualcomm.

Khi so sánh iQOO 15 Ultra và Red Magic 11 Pro+, cả hai đều có thông số kỹ thuật tương tự, với chip xử lý Snapdragon 8 Ultra Gen 5, RAM lên đến 24 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Tuy nhiên, trong thử nghiệm của AnTuTu, iQOO 15 Ultra được trang bị RAM 16 GB, trong khi Red Magic 11 Pro+ có phiên bản 24 GB nhưng vẫn không thể giành lại danh hiệu “vua hiệu năng”.

iQOO 15 Ultra là mẫu smartphone mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại.

Cả hai mẫu smartphone nói trên đều hướng đến người dùng chơi game, với dung lượng pin lớn: Red Magic 11 Pro+ có pin 7.500 mAh, trong khi iQOO 15 Ultra có pin 7.400 mAh. Sự khác biệt chính giữa chúng nằm ở thời điểm ra mắt; Red Magic 11 Pro+ được phát hành vào quý cuối năm ngoái, trong khi iQOO 15 Ultra mới ra mắt gần đây, cho phép sản phẩm được tối ưu hóa hơn về hiệu năng và dễ dàng giành vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng.

Trong top 3, với điểm số trung bình 4,2 triệu điểm, điện thoại iQOO hiện đang dẫn đầu về hiệu năng Android trong tháng 2/2026. Trong khi đó, Red Magic 11 Pro+ có điểm đánh giá trung bình là 4,16 triệu, còn Vivo X300 Pro (Satellite Communication Edition) đạt điểm số trung bình 4,08 triệu.

Cũng cần lưu ý cách AnTuTu tính toán các xếp hạng này. Điểm số được công bố phản ánh điểm trung bình của tất cả các kết quả benchmark được ghi nhận cho mỗi model trong tháng, không phải là điểm số cao nhất mà thiết bị có thể đạt được.