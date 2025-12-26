Samsung trình làng dòng màn hình chơi game với tần số làm mới 1040Hz siêu mượt

Trước thềm CES (Consumer Electronics Show) - Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới 2026, Samsung đã công bố dòng màn hình chơi game Odyssey 2026. Dòng sản phẩm này có tới 5 mẫu, cung cấp các tính năng như hỗ trợ 3D, độ phân giải 6K và tần số quét lên đến 1040Hz.

Màn hình Samsung Odyssey 3D (G90XH).

Cụ thể, Samsung đã giới thiệu màn hình Odyssey 3D, Odyssey G6 và 3 phiên bản màn hình Odyssey G8.

Với màn hình Odyssey 3D (G90XH), Samsung tuyên bố đây là màn hình chơi game đầu tiên trên thế giới cung cấp màn hình 3D không cần kính với độ phân giải 6K. Màn hình có kích cỡ 32 inch và hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz, đi kèm kết nối HDMI 2.1 và DisplayPort 2.1.

Màn hình sử dụng công nghệ theo dõi mắt trong thời gian thực để mang lại chiều sâu 3D sống động mà không cần kính. Màn hình này cũng hỗ trợ Chế độ kép, hỗ trợ tốc độ làm mới 330Hz và cung cấp thời gian phản hồi GtG 1ms.

Màn hình Samsung Odyssey G6 (G60H).

Tiếp theo là màn hình Samsung Odyssey G6 (G60H), sở hữu tốc độ làm mới dẫn đầu ngành - lên đến 1040Hz. Tuy nhiên, tốc độ làm mới cực cao này chỉ giới hạn ở độ phân giải HD. Ở độ phân giải QHD gốc, màn hình 27 inch này cung cấp tốc độ làm mới lên đến 600Hz. Màn hình cũng hỗ trợ cả AMD FreeSync Premium và Nvidia G-Sync.

Cuối cùng, màn hình Samsung Odyssey G8 được cung cấp với 3 kích thước. Mẫu G80HS 32 inch có độ phân giải 6K, tốc độ làm mới lên đến 165Hz và 330Hz ở độ phân giải 3K. Trong khi đó, phiên bản G80HF 27 inch cung cấp độ phân giải 5K, tốc độ làm mới tiêu chuẩn 180Hz và có thể đạt tới 360Hz ở độ phân giải QHD.

Màn hình Samsung Odyssey G8.

Phiên bản 32 inch (G80SH) sở hữu màn hình QD-OLED độ phân giải 4K với tần số quét 240Hz, lớp phủ chống chói, độ sáng 300 nit và chứng nhận HDR True Black 500. Cả ba màn hình Odyssey G8 đều hỗ trợ AMD FreeSync Premium Pro và Nvidia G-Sync.

Dòng màn hình chơi game Samsung Odyssey mới sẽ được trưng bày tại CES 2026. Thông tin về giá bán và thời điểm ra mắt sẽ được hãng công bố sau.