Dòng người "rồng rắn" chờ trên tay iPhone 17 chính hãng đầu tiên tại Việt Nam

Đúng 8h sáng 19/9, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đã chính thức mở bán iPhone 17 series và iPhone Air. Đây là lần đầu tiên Apple cho phép bán một dòng iPhone mới tại Việt Nam cùng lúc với những thị trường sớm nhất trên toàn cầu. Trước đó, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam luôn phải bán iPhone mới sau các thị trường đầu tiên ít nhất 2 tuần, theo quy định của "nhà táo".

Dòng người xếp hàng từ 0h sáng 19/9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ghi nhận tại các AAR lớn như Thế Giới Di Động (TGDĐ) - TopZone, FPT Shop - F.Studio by FPT, CellphoneS,..., mỗi cửa hàng mở bán có hàng trăm iFan đứng xếp hàng dài từ sáng sớm để trở thành một trong những người Việt Nam đầu tiên trên tay iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max hay iPhone Air. Tùy mỗi hệ thống, họ sẽ cấp số thứ tự cho khách hàng từ trước, hoặc bán máy trên nguyên tắc ai tới trước mua trước.

Ngoài mở bán sớm nhất cùng toàn cầu, sự kiện mở bán iPhone 17 series tại Việt Nam năm nay còn đặc biệt khi thời gian là 8h sáng (trước kia là 0h). Mốc thời gian này được Apple quy định chung cho toàn bộ các AAR tại thị trường Việt Nam để đồng bộ thời gian, cùng nhóm với nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Hàng trăm khách hàng đứng, ngồi đợi tới lượt nhận máy.

"Lo không kịp mua iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ trong đợt đầu mở bán, nên tôi đã đến đây từ lúc 6h sáng. Mình tới sớm cũng sẽ được hưởng một số ưu đãi khi nhận máy, xong đi làm luôn là đẹp", anh Nhật Hùng (ngụ phường Cát Lái, TP.HCM) chia sẻ khi đang xếp hàng chờ mua iPhone của một hệ thống lớn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong khi đó, chị Ngọc Diễm (ngụ phường Bến Thành, TP.HCM) dù không xếp ở những vị trí đầu tiên nhưng chị vẫn khá thoải mái vì chỉ mua iPhone 17 thường. "Theo thông báo của cửa hàng thì iPhone 17 bản thường chắc chắn có sẵn nên tôi đưa con đi học xong mới tới đây lúc 7 rưỡi. Thật ra tôi có nghĩ tới iPhone 17 bản cao hơn nhưng không có màu sắc yêu thích, vậy nên tôi mua iPhone 17 thường màu tím oải hương vừa hợp mệnh vừa tiết kiệm tiền", chị Diễm chia sẻ.

Một số hình ảnh khách hàng nhận iPhone 17 series và iPhone Air tại các AAR sáng 19/9.