Những món đồ công nghệ "hết vô tri, biết suy nghĩ" nhờ AI tích hợp

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành nền tảng quan trọng của nhà thông minh thế hệ mới. Nếu như vài năm trước, AI chủ yếu xuất hiện trên điện thoại hoặc máy tính, hiện nay công nghệ này đã hiện diện trên hầu hết thiết bị gia dụng trong gia đình: TV, robot hút bụi, camera an ninh cho tới hệ thống chiếu sáng, điều hòa và tủ lạnh,...

Thiết bị gia dụng ngày càng thông minh hơn nhờ tích hợp AI. (Ảnh minh họa: A.I)

Trong đó, TV đang cho thấy rõ hơn cả sự chuyển đổi từ một thiết bị giải trí đơn thuần thành trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ sinh thái nhà thông minh. Người dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu TV không chỉ có chất lượng hiển thị cao mà còn phải sở hữu khả năng xử lý thông minh, hỗ trợ tìm kiếm nội dung, điều khiển thiết bị kết nối và cá nhân hóa trải nghiệm.

Minh chứng như dải TV OLED evo mới nhất của LG nói chung và mẫu OLED G6 nói riêng. Dải sản phẩm được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước. Hãng cũng tối ưu trải nghiệm gaming trên OLED với tần số quét lên đến 165Hz, mở rộng trải nghiệm Cloud Gaming với chất lượng hình ảnh 4K 120Hz và kết nối tay cầm với độ trễ siêu thấp - dưới 2,5ms.

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, hãng tiếp tục mở rộng trải nghiệm AI trên nền tảng webOS. Hai nền tảng trí tuệ nhân tạo là Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp trên TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp trên màn hình theo cách tự nhiên hơn.

Loạt tính năng AI được tích hợp trên một dòng TV mới của LG.

Các tính năng AI lần đầu xuất hiện gồm: AI Voice ID nhận diện người dùng bằng giọng nói, từ đó cá nhân hóa giao diện trang chủ, đề xuất nội dung và các tiện ích; AI Concierge không chỉ gợi ý theo từ khóa, mà còn tìm kiếm thông tin liên quan đến nội dung người dùng đang xem; AI Chatbot tự động phát hiện lỗi của TV và gợi ý cách xử lý; ứng dụng AI tạo sinh cho phép tạo nội dung theo sở thích cá nhân ngay trên màn hình lớn,...

Với sự cải tiến liên tục về công nghệ màn hình OLED và nhanh chóng bắt "trend" AI như trên, không khó hiểu khi LG đã có năm thứ 13 liên tiếp đứng đầu thị trường TV OLED toàn cầu với 49,7% thị phần, tương đương khoảng 3,22 triệu sản phẩm được xuất xưởng. Hiện, những tính năng AI đó cũng đã dần được phổ thông hóa trên các dòng sản phẩm thấp hơn.

Trong khi TV là bộ não của hệ sinh thái nhà thông minh thì robot hút bụi là một trong những thiết bị cho thấy hiệu quả của ứng dụng AI vệ sinh nhà cửa. Các dòng sản phẩm cao cấp từ Xiaomi, Anker, Roborock hay Dreame có khả năng xây dựng bản đồ chi tiết của ngôi nhà; nhận diện hàng trăm loại vật cản khác nhau để tránh va chạm; điều chỉnh lực hút, pha nước lau nhà với tỷ lệ phù hợp điều kiện thực tế sử dụng,...

Một mẫu robot hút bụi, lau nhà của Anker Eufy có hỗ trợ vẽ bản đồ, tùy chọn lau/hút tự động bằng AI hay thủ công.

Ở lĩnh vực an ninh gia đình, AI đang giúp camera thông minh hoạt động chính xác hơn đáng kể. Thay vì gửi cảnh báo với mọi chuyển động, hệ thống có thể phân biệt con người, phương tiện, thú cưng hoặc các hoạt động bất thường. Nhờ đó, người dùng nhận được các thông báo có giá trị hơn và giảm tình trạng báo động giả thường gặp trên các thế hệ camera cũ. Mở rộng cho thành phố thông minh, camera AI đang góp sức lớn trong quản lý giao thông công cộng, phát hiện vi phạm, truy vết,...

Hệ thống chiếu sáng thông minh cũng là một lĩnh vực hưởng lợi lớn từ AI. Các sản phẩm như Philips Hue có thể tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu dựa trên thời gian trong ngày hoặc thói quen sinh hoạt của người dùng. Ánh sáng được tối ưu cho từng hoạt động như làm việc, giải trí hoặc nghỉ ngơi, đồng thời góp phần tiết kiệm điện năng.

Philips Hue tích hợp trợ lý AI điều chỉnh ánh sáng theo bối cảnh sử dụng.

AI còn xuất hiện ngày càng nhiều trên các thiết bị gia dụng khác như điều hòa, máy giặt và tủ lạnh. Điều hòa có thể ghi nhớ thói quen sử dụng để lựa chọn nhiệt độ phù hợp với từng thời điểm. Máy giặt nhận diện khối lượng quần áo và chất liệu vải nhằm tối ưu lượng nước, thời gian giặt và tốc độ vắt. Trong khi đó, tủ lạnh thông minh có khả năng theo dõi thực phẩm, nhắc nhở thời hạn sử dụng và hỗ trợ gợi ý món ăn dựa trên nguyên liệu sẵn có.

Một mẫu máy giặt được nhà sản xuất tuyên bố có khả năng "thấu cảm" nhờ AI tích hợp.

Điểm chung của các thiết bị này là AI không còn đơn thuần thực hiện mệnh lệnh của người dùng mà đã bắt đầu phân tích dữ liệu, học hỏi thói quen và chủ động đưa ra các đề xuất phù hợp. Do đó, có thể dự đoán AI sẽ sớm trở thành trung tâm của ngôi nhà hiện đại, nơi các thiết bị không chỉ kết nối với nhau mà còn ngày càng hiểu rõ nhu cầu của người dùng.