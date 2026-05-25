Meta sa thải hàng nghìn nhân sự để tập trung cho AI

Trong suốt tháng qua, bầu không khí tại Meta được mô tả là khá căng thẳng và bất ổn. Công ty thông báo sẽ cắt giảm khoảng 8.000 nhân sự, tương đương 10% lực lượng lao động trong đợt tái cấu trúc nhằm tập trung cho các chiến lược AI. Song song đó, khoảng 7.000 nhân viên khác được điều chuyển sang những dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Đợt sa thải chính thức bắt đầu vào thứ Tư, khởi động từ Singapore lúc 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhân viên tại Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác tiếp tục nhận email thông báo trong cùng ngày theo múi giờ tương ứng. Sau thông báo, nhiều nhóm nội bộ bắt đầu trao đổi thông tin để xác định ai còn ở lại và ai đã mất việc. Trên các diễn đàn nội bộ của Meta, hàng trăm nhân viên phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc hình món salad – cách chào quen thuộc trong văn hóa công ty. Thậm chí, theo các nguồn tin nội bộ, có người mới được tuyển dụng chưa đầy một tháng cũng nằm trong danh sách bị cắt giảm.

Không khí tại các văn phòng Meta trong ngày sa thải gần như trống vắng sau khi lãnh đạo nhân sự khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà. Một số tờ rơi phản đối chương trình thu thập dữ liệu nhân viên để đào tạo AI xuất hiện trên tường văn phòng. Theo lời kể của nhiều nhân viên, một số người còn tranh thủ lấy đồ ăn nhẹ và bộ sạc miễn phí tại văn phòng trước nguy cơ mất việc vào cuối tuần.

Làn sóng cắt giảm tại Meta phản ánh xu hướng đang lan rộng trong ngành công nghệ - AI trở thành ưu tiên hàng đầu. Nhiều công ty lớn đang tái cơ cấu để dồn nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo. Cisco gần đây thông báo cắt giảm 4.000 việc làm để tăng đầu tư cho AI. Microsoft, Block và Coinbase cũng có động thái tương tự trong thời gian qua.

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nhiều lần khẳng định Meta muốn trở thành công ty dẫn đầu trong cuộc đua AI. Ông đặt mục tiêu phát triển “siêu trí tuệ” – dạng AI tiên tiến có khả năng hoạt động như trợ lý cá nhân toàn diện. Tháng trước, Meta cho biết sẽ chi từ 125 đến 145 tỷ USD trong năm nay, cao hơn gấp đôi năm 2025, phần lớn dành cho AI.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ công ty mạng xã hội sang doanh nghiệp ưu tiên AI không diễn ra suôn sẻ. Theo nhiều nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, đợt sa thải gây tâm lý lo lắng và bất mãn trong nội bộ, đặc biệt khi Meta vừa công bố doanh thu kỷ lục. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao công ty vẫn phải cắt giảm quy mô nhân sự.

Trong thư gửi nhân viên sau đợt sa thải, ông Zuckerberg cảm ơn những người bị ảnh hưởng vì đóng góp của họ và khẳng định Meta sẽ tiếp tục tập trung mạnh cho AI. Ông cho biết, công ty chưa có kế hoạch thực hiện thêm các đợt sa thải diện rộng trong năm nay. Ông khẳng định: “AI là công nghệ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Những công ty dẫn đầu sẽ định hình thế hệ tiếp theo”.

Trước ngày cắt giảm nhân sự, hàng trăm nhân viên Meta tại New York đã tổ chức một buổi gặp mặt mang tên “Không bao giờ nhàm chán” để “chia buồn hoặc ăn mừng”. Trong khi đó, hơn 1.000 nhân viên ký đơn kiến nghị yêu cầu dừng chương trình theo dõi dữ liệu phục vụ đào tạo AI. Một số bài viết nội bộ chỉ trích ban lãnh đạo cấp cao cũng nhận được lượng tương tác lớn từ nhân viên.

Kỹ sư phần mềm Mack Ward cho rằng AI đang phát triển quá nhanh và xã hội vẫn còn thời gian để xem xét hướng đi phù hợp hơn. Trong bài đăng nội bộ được hơn 2.000 người bày tỏ đồng tình, anh viết rằng “lên tiếng không bao giờ dễ dàng”.

Andrew Bosworth, Giám đốc công nghệ Meta cũng thừa nhận nhiều nhân viên đang lo lắng về tương lai của họ. Trong một buổi hỏi đáp nội bộ, ông nói: “Mọi chuyện đều tồi tệ. Tôi sẽ không cố gắng nói giảm nói tránh”.

Song song với việc cắt giảm nhân sự, Meta triển khai nhiều biện pháp giữ chân nhân tài. Một số quản lý cấp cao được đề nghị thêm cổ phần trị giá khoảng 500.000 USD để tiếp tục ở lại công ty. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ, không phải ai cũng chấp nhận lời đề nghị này.

Những nhân viên bị sa thải sẽ nhận trợ cấp thôi việc gồm 16 tuần lương cơ bản cộng thêm hai tuần lương cho mỗi năm làm việc tại Meta.

Cùng lúc đó, Meta bắt đầu tuyển dụng hàng trăm nhân sự cho bộ phận mới mang tên “Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng và Kỹ thuật” do Phó chủ tịch kỹ thuật Maher Saba phụ trách. Bộ phận này hiện có khoảng 2.000 người và được mô tả là “sáng kiến ưu tiên cao trực tiếp từ Mark Zuckerberg”. Theo một số nhân viên, nhóm sẽ sử dụng dữ liệu thu thập từ chương trình theo dõi nội bộ để phát triển các công cụ AI mới.