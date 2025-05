Giá các đời iPhone Pro Max cũ: Chỉ từ 7,8 triệu đồng

Người dùng công nghệ hiện nay không chỉ tìm giá rẻ mà còn đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc thiết bị, độ an toàn và hậu mãi sau mua… Xu hướng mua sắm iPhone like new (đã qua sử dụng) ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên hoặc người dùng vẫn muốn trải nghiệm iOS nhưng với chi phí tiết kiệm.

Các mẫu iPhone Pro Max cũ đang hút khách.

Các dòng iPhone Pro Max cũ luôn là lựa chọn hàng đầu cho người dùng cần thiết bị phục vụ học tập, giải trí hay công việc chuyên sâu. Đặc biệt, dòng máy này phù hợp với người dùng yêu thích trải nghiệm iOS trên các dòng sản phẩm cao cấp của Apple.

Ghi nhận tại Viện Di Động, khách hàng đến tìm kiếm, mua iPhone cũ trong tháng 4 đã tăng khoảng 30% so với tháng trước. Trong đó, các dòng Pro Max cũ như iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max được khách hàng chọn lựa nhiều nhất.

Hiện, iPhone 11 Pro Max cũ tại Viện Di Động đang có giá từ 7,8 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max cũ từ 11,4 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max cũ giá từ 13 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max cũ giá từ 18 triệu đồng; hay iPhone 15 Pro Max cũ cũng đang có giá tốt, chỉ từ 23,4 triệu đồng.

Trong khi đó, tại CellphoneS, các mẫu máy nói trên có giá tương ứng từ 8,39 triệu đồng; 12,59 triệu đồng; 14,09 triệu đồng; 19,59 triệu đồng; 23,29 triệu đồng.

Với các mẫu như iPhone 11 cũ, iPhone 13 cũ hay thậm chí iPhone 15 cũ, người dùng vẫn có thể trải nghiệm nhiều tác vụ mới trên iOS mà không phải chi một khoản tiền lớn như mua máy mới. Đơn cử, iPhone 11 cũ đang có giá từ 5,5 triệu đồng, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc cho những ai cần một chiếc smartphone có thể làm tốt các tác vụ cơ bản.

Ngoài ra, iPhone 13 cũ với giá chỉ từ 8,7 triệu đồng cũng là một lựa chọn hợp lý. Dòng iPhone 13 được trang bị chip A15 Bionic, mang đến hiệu năng đủ ổn định và camera chất lượng cho cả công việc lẫn giải trí. Trong khi đó, với iPhone 15 cũ giá từ 13,9 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu chiếc máy chạy chip A16 Bionic cùng màn hình OLED sắc nét.

Sản phẩm Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 11 Pro Max Từ 7,8 iPhone 12 Pro Max Từ 11,4 iPhone 13 Pro Max Từ 13 iPhone 14 Pro Max Từ 18 iPhone 15 Pro Max Từ 23,4

* Giá tham khảo tháng 5/2025.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.