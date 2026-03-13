iPhone 18 Pro chưa ra mắt đã bị chê bai

Năm nay, Apple sẽ thay đổi lịch trình ra mắt iPhone mới của mình khi tung ra iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng với iPhone màn hình gập vào mùa thu. Đáng chú ý, iPhone 18 tiêu chuẩn và phiên bản kế nhiệm của iPhone Air sẽ không có mặt. Thay vào đó, hai mẫu iPhone này sẽ ra mắt vào đầu năm sau cùng với dòng Galaxy S27 của Samsung và iPhone 18e.

Tuy nhiên, có ba lý do khiến iPhone 18 Pro không phải là bản nâng cấp đáng giá.

1. Khu vực Dynamic Island không được thu nhỏ

Nâng cấp lớn nhất được mong đợi trong năm nay là khu vực Dynamic Island nhỏ hơn trên các mẫu iPhone 18 Pro. Điều này là do Apple đã và đang nghiên cứu việc di chuyển thành phần Face ID xuống dưới màn hình, chỉ để lộ camera selfie.

Ảnh minh họa.

Mặc dù không phải là một nâng cấp mang tính đột phá nhưng thay đổi này báo hiệu rằng mọi thứ đang tiến triển theo đúng kế hoạch đối với iPhone 20 Pro đặc biệt của Apple. Năm sau sẽ là kỷ niệm 20 năm của iPhone và công ty đang nghiên cứu một mẫu iPhone Pro với màn hình tràn viền hoàn hảo, camera selfie ​​sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình.

Nếu iPhone 18 Pro không có Face ID dưới màn hình, iPhone 20 Pro sẽ khó có thể sở hữu thiết kế toàn màn hình.

2. iPhone 18 Pro sẽ không có khác biệt so với iPhone 17 Pro

Theo các báo cáo mới nhất, iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế giống hệt iPhone 17 Pro. Chúng sẽ chỉ có thiết kế tông màu đồng nhất hơn cho mặt lưng.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, iPhone 18 Pro sẽ dày hơn một chút so với iPhone 17 Pro. Điều này đồng nghĩa với việc chúng sẽ có viên pin lớn hơn. Sản phẩm sẽ hoàn toàn cách biệt so với iPhone Air - mẫu iPhone được ưa chuộng nhất dành cho người tiêu dùng phổ thông.

3. Không có nâng cấp phần cứng đáng kể nào

Giống như thiết kế, iPhone 18 Pro sẽ không khác biệt nhiều về phần cứng so với iPhone 17 Pro năm ngoái.

Dự kiến, máy sẽ tích hợp bộ xử lý 2 nm đầu tiên, dung lượng pin sẽ cao hơn một chút. Cuối cùng, Apple có thể sử dụng phiên bản modem di động mới hơn do chính hãng sản xuất.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, iPhone 18 Pro sẽ không có nâng cấp nào đáng chú ý khi đặt cạnh iPhone 17 Pro hoặc thậm chí là iPhone 16 Pro. iPhone 18 Pro sẽ chỉ có điểm hiệu năng tốt hơn một chút và pin lâu hơn nửa giờ so với phiên bản tiền nhiệm.

Các chuyên gia trong ngành cũng không kỳ vọng bất cứ điều gì đột phá ở iPhone 18 Pro. Cặp flagship này sẽ chỉ lấp đầy khoảng trống và duy trì chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm của Apple.

Nếu đang sở hữu iPhone 17 Series, iFan có thể bỏ qua dòng iPhone 18 hoặc chi thêm tiền để mua iPhone màn hình gập.