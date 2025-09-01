Vẫn có thể sạc laptop bằng sạc điện thoại, nhưng bạn phải biết điều này!

Trong thế giới công nghệ hiện đại, việc phải mang theo một mớ sạc lỉnh kỉnh cho điện thoại, laptop, máy tính bảng đã trở thành nỗi ám ảnh. Nhưng sẽ ra sao nếu bạn có thể vứt bớt củ sạc laptop cồng kềnh ở nhà và chỉ cần dùng duy nhất sạc điện thoại? Câu trả lời là hoàn toàn có thể.

Giải pháp "một sạc cho tất cả" không còn là viễn cảnh xa vời. Bạn hoàn toàn có thể dùng củ sạc điện thoại nhỏ gọn để nạp năng lượng cho chiếc laptop của mình, miễn là bạn nắm rõ những quy tắc vàng dưới đây để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Điều kiện tiên quyết: Cả hai phải hỗ trợ USB-C

Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất là cả laptop và sạc điện thoại của bạn đều phải sử dụng cổng kết nối USB-C. Nếu laptop của bạn vẫn dùng cổng sạc tròn kiểu cũ hay một loại cổng độc quyền nào khác, bạn sẽ không thể thực hiện được việc này. Công nghệ USB-C không chỉ mang lại sự tiện lợi về kết nối mà còn là nền tảng cho việc truyền tải năng lượng công suất cao, lên đến 240W, thừa sức đáp ứng cho hầu hết các dòng laptop hiện nay.

Laptop phải hỗ trợ cổng USB-C mới có thể dùng chung với sạc điện thoại.

Chìa khóa mang tên "Power Delivery" (PD)

Không phải cứ sạc USB-C nào cũng có thể sạc được cho laptop. Bạn cần tìm những củ sạc có ghi rõ hỗ trợ công nghệ USB Power Delivery (PD). Đây là một giao thức sạc thông minh cho phép điều chỉnh và cung cấp dòng điện với công suất lớn.

Nếu không có PD, củ sạc của bạn chỉ có thể cung cấp tối đa khoảng 15W – một con số quá nhỏ, không đủ để "nuôi" một chiếc laptop. Kể cả khi có sạc vào, tốc độ cũng sẽ chậm như rùa bò và bạn gần như không thể vừa dùng máy vừa sạc. May mắn là hầu hết các củ sạc điện thoại từ tầm trung trở lên hiện nay đều đã tích hợp sẵn công nghệ này.

3 bước chọn sạc điện thoại "chuẩn" cho laptop

- Xác định công suất laptop: Cách dễ nhất là xem thông số "Output" trên củ sạc gốc của máy. Bạn sẽ thấy các chỉ số như 20V - 3.25A. Chỉ cần nhân hai số này với nhau, bạn sẽ ra công suất sạc (ví dụ: 20 x 3.25 = 65W).

- Chọn sạc có công suất bằng hoặc cao hơn: Hãy tìm củ sạc điện thoại có công suất tối đa bằng hoặc cao hơn con số bạn vừa tính. Ví dụ, nếu laptop cần 65W, bạn nên chọn sạc 65W hoặc 100W.

- Cảnh giác với sạc nhiều cổng: Một củ sạc 100W có 3 cổng sẽ không thể cung cấp đủ 100W cho laptop nếu bạn cắm sạc thêm điện thoại và tai nghe cùng lúc. Công suất sẽ bị chia nhỏ ra, và cổng dành cho laptop có thể chỉ còn 65W hoặc thấp hơn. Hãy đọc kỹ thông số chia điện của nhà sản xuất.

Bộ sạc phải có công suất bằng hoặc cao hơn yêu cầu của laptop.

Cuối cùng, đừng quên rằng ngay cả sợi cáp USB-C bạn dùng cũng phải hỗ trợ công suất tương ứng. Một sợi cáp kém chất lượng sẽ không thể tải nổi dòng điện cao và có thể ảnh hưởng đến tốc độ sạc.

Tóm lại, việc dùng sạc điện thoại cho laptop là một giải pháp cực kỳ tiện lợi, giúp cuộc sống của bạn gọn gàng hơn. Chỉ cần một chút kiến thức về USB-C, Power Delivery và công suất, bạn đã có thể tự tin để củ sạc laptop ở nhà.