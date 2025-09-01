Đột phá năng lượng mặt trời lắp trên mặt biển, siêu bền và không gây ô nhiễm

Một liên minh công nghệ Trung Quốc-Na Uy vừa hé lộ một đột phá có thể thay đổi cuộc chơi năng lượng toàn cầu, đó là một hệ thống pin mặt trời nổi được thiết kế để hoạt động ngay trên mặt đại dương. Với độ bền vượt trội và hiệu suất phá kỷ lục, công nghệ này hứa hẹn sẽ tạo ra nguồn năng lượng sạch khổng lồ mà không cần đến một mét vuông đất liền.

Công ty năng lượng Trung Quốc GCL System Integration (GCLSI) và chuyên gia năng lượng mặt trời trên biển Ocean Sun của Na Uy đã cùng nhau ra mắt module pin mặt trời nổi ngoài khơi NT10/60GT. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc khai thác tiềm năng năng lượng vô tận từ đại dương.

Năng lượng mặt trời trên bề mặt đại dương hứa hẹn đột phá.

Không giống các tấm pin thông thường, NT10/60GT được chế tạo để chống chọi với những điều kiện khắc nghiệt nhất của biển cả. Với cấu trúc kính kép, thiết kế chống nước bốn lớp và khung nhôm anod hóa chống ăn mòn do hơi muối, nó có thể chịu được độ ẩm cao, gió mạnh và sóng lớn.

Về hiệu suất, tấm pin này đạt hiệu suất đỉnh lên tới 21,78% và cho công suất từ 460-490 watt. Hệ thống được đặt trên một màng linh hoạt kết nối với giàn nổi, cho phép nó tự động nâng lên hạ xuống theo nhịp sóng.

Công nghệ quang điện nổi (FPV) ngoài khơi mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với các trang trại điện mặt trời trên đất liền:

- Không chiếm dụng đất đai: Giải quyết bài toán thiếu hụt diện tích ở các quốc gia đông dân hoặc các cộng đồng ven biển.

- Tản nhiệt tự nhiên: Nước biển giúp các tấm pin duy trì nhiệt độ tối ưu, từ đó tăng hiệu suất hoạt động.

- Bảo vệ hệ sinh thái: Không gây xáo trộn môi trường sống trên cạn.

Công nghệ này được kỳ vọng sẽ là "cứu cánh" cho các thành phố ven biển, các quốc đảo và ngành công nghiệp ngoài khơi. Một số nhà khoa học còn tin rằng trong tương lai, các trang trại điện mặt trời nổi này có thể thay thế hoàn toàn các giàn khoan dầu, tận dụng chính hạ tầng điện ngầm dưới biển sẵn có.

Tin vui là công nghệ này đang được triển khai nhanh hơn dự kiến. Mới đây, Ocean Sun đã hợp tác với công ty Canopy Power của Singapore để đưa các hệ thống pin mặt trời nổi vào ứng dụng tại Úc, giải quyết vấn đề khan hiếm đất đai và mở rộng quy mô năng lượng tái tạo.