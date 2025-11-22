Những sai sót nên tránh khi mua iPhone để không “vung tiền sai chỗ”

Việc sở hữu một chiếc iPhone mới thường mang lại cảm giác hào hứng, nhưng trải nghiệm này có thể nhanh chóng giảm sút nếu người dùng mắc những sai lầm ngay từ lúc mua sắm. Dù chuyển từ Android sang, nâng cấp thiết bị cũ hay lần đầu dùng smartphone, nhiều người vẫn gặp phải các tình huống gây tốn kém hoặc bất tiện trong quá trình sử dụng.

Chọn sai mẫu máy

Một trong những nhầm lẫn phổ biến nhất là lựa chọn không đúng phiên bản iPhone phù hợp nhu cầu. Ở mỗi thế hệ, Apple thường giới thiệu nhiều mẫu máy khác nhau, từ bản tiêu chuẩn đến các phiên bản cao cấp. Ví dụ, dòng iPhone 17 hiện gồm bốn mẫu: iPhone 17, Air, 17 Pro và 17 Pro Max.

Mỗi mẫu iPhone được thiết kế cho mục đích sử dụng khác nhau.

Nếu chỉ cần hiệu năng ổn định cho các tác vụ cơ bản, mẫu tiêu chuẩn hoặc iPhone Air thường là lựa chọn hợp lý, trong khi hai phiên bản Pro và Pro Max hướng đến người dùng muốn camera tốt hơn, màn hình lớn hoặc thời lượng pin dài. Việc chọn máy quá cao cấp so với nhu cầu dễ dẫn đến lãng phí, trong khi chọn máy không đủ tính năng có thể tạo cảm giác hụt hẫng khi sử dụng lâu dài.

Chọn dung lượng lưu trữ quá thấp

Không ít người chọn dung lượng lưu trữ theo mức giá rẻ nhất rồi nhanh chóng gặp tình trạng đầy bộ nhớ sau vài tháng sử dụng. Dòng iPhone 17 có nhiều lựa chọn, từ 256GB đến 2TB, trong khi ảnh chụp độ phân giải cao, video 4K và các tựa game nặng có thể chiếm hàng chục gigabyte (GB).

Bộ nhớ trong thấp ảnh hưởng đến trải nghiệm lưu trữ trên thiết bị.

Người dùng cũng có thể dựa vào iCloud để giải phóng bộ nhớ, nhưng dịch vụ này chỉ miễn phí 5GB - mức không đủ cho hầu hết nhu cầu hiện nay. Các gói trả phí giúp lưu trữ thoải mái hơn, song chi phí theo năm có thể tăng đáng kể. Vì vậy, trước khi mua iPhone, người dùng cần ước lượng thói quen sử dụng: nếu thường xuyên quay video, chụp ảnh hoặc tải game nên chọn dung lượng cao hơn mức cơ bản.

Không đầu tư phụ kiện bảo vệ

Với giá bán cao, iPhone vẫn là thiết bị dễ hư hại khi rơi hoặc va đập nếu không có phụ kiện bảo vệ phù hợp. Dù iPhone 17 Pro Max được đánh giá cải thiện độ bền, các thử nghiệm thả rơi cho thấy rủi ro nứt vỡ màn hình vẫn hiện hữu.

Cao cấp như iPhone 17 Pro Max vẫn cần phải có ốp lưng để đảm bảo an toàn.

Ốp lưng là phụ kiện đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn. Người hay di chuyển, chơi thể thao hoặc làm việc ngoài trời nên ưu tiên ốp lưng dày và có tiêu chuẩn chống sốc. Trong khi đó, người dùng văn phòng có thể chọn ốp lưng mỏng để giữ thiết kế máy. Miếng dán màn hình cũng là lựa chọn cần cân nhắc để hạn chế trầy xước hoặc nứt khi va chạm.

Mua iPhone cũ không rõ nguồn gốc

Thị trường iPhone cũ khá phong phú nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về hàng dựng, máy đã thay thế linh kiện hoặc thậm chí thiết bị bị đánh cắp. Để an toàn, người dùng nên ưu tiên mua hàng tân trang từ Apple hoặc các đại lý ủy quyền, nơi sản phẩm được kiểm tra kỹ và có bảo hành minh bạch.

Nên chọn iPhone cũ tại các cửa hàng uy tín.

Khi mua qua nền tảng trực tuyến, cần kiểm tra người bán, lịch sử giao dịch và tình trạng thiết bị. Nếu có thể, việc gặp trực tiếp để xem máy, kiểm tra pin, cảm ứng, camera và yêu cầu cung cấp IMEI để đối chiếu là điều cần thiết. Người dùng nên hạn chế giao dịch qua mạng xã hội hoặc các trang rao vặt thiếu kiểm soát nhằm giảm nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng.